Die Eissporthalle am Mainzer Bruchweg ist dicht - wegen Schäden am Dach. Ab dem 15. November gibt es eine Alternative: Auf dem Mainzer Messegelände entsteht derzeit eine neue Eisbahn.

Dort, wo in Mainz vor ein paar Wochen noch feuchtfröhlich Oktoberfest gefeiert wurde, wird nun fleißig gewerkelt. Am Wochenende wurden die ersten Teile für die neue Eisbahn geliefert. In dem Zelt entsteht eine 800 Quadratmeter große Eisfläche - der sogenannte "Ice-Dome".

Kühlschläuche sorgen für Eisschicht

Dafür wurde in den letzten Tagen der Boden aufgebaut, Styroporplatten und eine Folie ausgelegt. Darauf wurden Kühlschläuche montiert. Auf diese Schläuche kommt dann wiederum schichtweise Wasser, das gefriert. So entsteht am Ende eine Eisschicht von etwa fünf bis zehn Zentimetern.

Wo vor ein paar Wochen noch das Mainzer Oktoberfest gefeiert wurde, machen Schläuche es nun eisig. SWR Daniel Brusch

Schlittschuhlaufen, Eishockey, Eisstockschießen - alles ist möglich

Man sei zwar gut in der Zeit, ranhalten müsse man sich aber trotzdem, sagt der Sprecher des Fördervereins "Eissport für Mainz", Nick Pawolleck. Denn am 15. November sollen hier die ersten Eissport-Vereine wieder trainieren können. Und auch alle anderen, die möchten, können dann im "Ice-Dome" dann die Kufen schwingen.

Die Eishalle soll dann mindestens bis Mitte Januar stehen. Wenn sie gut angenommen wird, dann vielleicht auch noch bis zum April.

Das kostet die neue Eisbahn in Mainz Die Kosten für die Eishalle in Mainz-Hechtsheim übernimmt die Mainzer Messe Gesellschaft. Sie investiert gut 300.000 Euro. 50.000 Euro davon gehen allein für die Energiekosten drauf.

Eissportvereine ohne Eisbahn

Die Eishalle am Bruchweg sollte eigentlich im September öffnen. Allerdings hatte die städtische Bauaufsicht Schäden am Hallendach festgestellt - eine Gefahr für die Schlittschuhläufer- und -läuferinnen. Deswegen blieb die Halle geschlossen. Insgesamt elf Vereine und etwa 1.000 Aktive waren von der Schließung betroffen.

Eisbahn auf Mainzer Messegelände nur Übergangslösung

Pawolleck geht davon aus, dass die Eishalle auf dem Messegelände eine Zwischenlösung bleibt und dass die Eissporthalle am Bruchweg über kurz oder lang wieder genutzt werden kann. Allerdings ständen noch Gutachten aus, die die Stadt in Auftrag gegeben hätte. Und das könne dauern, so Pawollek.