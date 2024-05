Wie aus alten Löschteichen Biotope werden können

Frösche und Molche finden immer weniger Lebensraum. Dabei lässt sich günstig neuer schaffen, etwa in den alten Löschteichen der Feuerwehren - so wie in Weidenbach in der Eifel.

Sendung am Mi. , 15.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz