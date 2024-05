per Mail teilen

Eigentlich hatte es schon eine Schlichtung im Tarifstreit für Bauarbeiter gegeben - die Arbeitgeber hatten sich aber quer gestellt. Deshalb streikt die IG Bau jetzt - am Mittwoch unter anderem in Kaiserslautern und Pirmasens.

Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers treffen sich die Bauarbeiter ab dem frühen Morgen in Kaiserslautern in der Barabarossastraße vor dem Gewerkschaftsbüro. Um 9 Uhr beginnt dann ein Demonstrationszug zur Geschäftsstelle der Handwerkskammer in der Innenstadt. Dort soll es eine Kundgebung geben. Die IG Bau erwartet mehr als 200 Teilnehmer aus der Südwestpfalz und dem Saarland.

Auch in Pirmasens streiken heute die Bauarbeiter. Sie treffen sich am Bahnhof Pirmasens-Nord zu einer Kundgebung und einem Demonstrationszug. Die IG Bau hat in dieser Woche deutschlandweit zu Warnstreiks aufgerufen.

Schlichtung für Bauarbeiter war gescheitert

Anfang Mai waren die Tarifverhandlungen im Baugewerbe gescheitert. Nach zähen Verhandlungen hatte es einen Schlichterspruch gegeben. Die IG Bau hatte diesen Kompromiss angenommen, die Arbeitgeber ihn jedoch abgelehnt. Damit geht alles wieder zurück auf Anfang: Die Gewerkschaft geht mit ihrer ursprünglichen Forderung von monatlich 500 Euro mehr für alle Lohngruppen in den Warnstreik. Im Baugewerbe arbeiten in ganz Deutschland 930.000 Menschen.