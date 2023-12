Die Bodenheimer wollen sich nicht mehr von einer Gruppe Jugendlicher terrorisieren lassen. Auf einer Bürgerversammlung kündigten der Bürgermeister und die Polizei Maßnahmen an.

Angespannte Stimmung herrschte am Donnerstagabend bei der Bürgerversammlung im Rathaus der Verbandsgemeinde Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen). 50 Männer und Frauen kamen und sie alle zeigten deutlich, dass sie inzwischen Angst und auch Wut empfinden.

Angriffe auch auf Bodenheimer Bürger

Mehr als 30 Häuser sind in den vergangenen vier Wochen mit rohen Eiern, Ketchup oder Käse beworfen worden. Ein 11-Jähriger wurde von Jugendlichen überfallen und bedroht. Außerdem wurde eine Frau vor einem Supermarkt angegriffen.

"Die Dorfgemeinschaft duldet und akzeptiert solche Straftaten nicht. Die Grenzen sind schon überschritten."

Die Polizei und das Ordnungsamt haben in der Bürgerversammlung den Bodenheimern zugesichert, dass eine private Sicherheitsfirma und auch die Polizei abends vermehrt in Bodenheim Streife fahren werden - vor allem rund um den Bodenheimer Bahnhof. Niemand in der Verbandsgemeinde Bodenheim werde das weiter dulden, so der Robert Georg Scheurer (CDU) Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bodenheim.

Außerdem hat die Ortsgemeinde in einer betroffenen Straße für mehr Beleuchtung gesorgt, und an Privathäusern wurden auf Kosten der Ortsgemeinde Überwachungskameras angebracht.

Jugendliche sollen hinter Taten stecken

Die Polizei geht davon aus, dass eine Gruppe Jugendlicher für die Taten verantwortlich ist. Nach dem Überfall auf die Frau vor einem Supermarkt in Bodenheim hatte die Polizei 13 Jugendliche erwischt. Die Ermittler vermuten, dass die Gruppe auch den 11-Jährigen überfallen und die Eier an die Hauswände geworfen hat.

Laut Polizei stammen die Jugendlichen nicht alle aus Bodenheim. Sie kämen aus Städten und Orten entlang des Rheins und würden sich rund um den Bodenheimer Bahnhof treffen.

"Wir wissen, um wen es sich handelt (...).

Laut dem Ersten Beigeordneten der VG Bodenheim, René Nauheimer (FWG) sind die Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahre alt. Sie seien respektlos, rotzfrech und würden sich von Erwachsenen nichts sagen lassen. "Wir wissen, um wen es sich handelt", so Nauheimer. "Wir werden dem ein Ende setzen", sagte er auf der Bürgerversammlung: "Wir werden Ruhe schaffen für Bodenheim."

Jugendliche haben Bodenheim schon einmal terrorisiert

Es sei nicht das erste Mal, dass Jugendliche in Bodenheim für Ärger sorgen, so Nauheimer. 2022 gab es Zerstörungen rund um den Friedhof und auch Vorfälle in der Silvesternacht. In diesen Fällen konnte die Polizei die Täter ermitteln.

Hinweise auf die aktuellen Attacken und Übergriffe nimmt die Polizei in Oppenheim entgegen.