In der Nacht sind in Otterberg im Kreis Kaiserslautern drei Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei sucht nach den Tätern und ermittelt wegen Brandstiftung.

Gleich drei Autos sind in der vergangenen Nacht in Otterberg im Kreis Kaiserslautern in Flammen aufgegangen. Derzeit ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung. "Die Ermittlungen auch zur Motivlage werden in alle Richtungen geführt", hieß es in einer Mitteilung. In der Nacht waren mehrere Streifenwagen in und um Otterberg unterwegs.

Brennendes Auto beschädigt in Otterberg Carport und weiteren Pkw

Zunächst hatte gegen 3:15 Uhr in der Wiesenstraße in Otterberg ein Elektroauto gebrannt. Nur eine Viertelstunde später, um halb vier in der Früh, kam dann nach Angaben der Polizei die Meldung, dass ein weiteres Fahrzeug brenne. Und zwar in der Althütterstraße. Das brennende Auto sei auf ein weiteres Auto gerollt und habe dieses ebenso beschädigt wie einen Carport. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen der Polizei zufolge bei mindestens 120.000 Euro.

In Otterberg haben offenbar Unbekannte zwei Autos angezündet. Die Polizei sucht nach dem oder den Tätern. SWR

Polizeihund und Spurensicherung in Otterberg unterwegs

Bei den ersten Ermittlungen wurde ein Brandmittelspürhund eingesetzt, um herauszubekommen, wie, beziehungsweise womit die Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden. Die Autos wurden sichergestellt - ein Gutachter soll die genaue Brandursache klären.

Der brennende Pkw ist an ein anderes Auto gerollt und hat auch dieses beschädigt. SWR

Die Polizei fragt jetzt, wer in der Nacht zum Donnerstag in Otterberg etwas Verdächtiges bemerkt hat. Hinweise nimmt sie unter 0631 369-2620 entgegen.