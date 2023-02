per Mail teilen

Nach mehreren Drohungen und einer Pfefferspray-Attacke ist der Ortsvorsteher von Drehenthalerhof, einem Ortsteil von Otterberg bei Kaiserslautern, zurückgetreten. Nun folgt ihm der gesamte Ortsbeirat.

Aus Solidarität mit dem bisherigen Ortsvorsteher Martin Klussmeier (SPD) legen nun auch die Mitglieder des Ortsbeirates Drehenthalerhof ihr Mandat nieder, teilte am Freitag Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) mit. Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg prüfe nun, ob auf der Wahlliste der vergangenen Kommunalwahl noch Nachrücker angeschrieben werden können.

Gibt es Neuwahlen in Drehenthalerhof im Kreis Kaiserslautern?

Sollte das nicht der Fall sein, müssten die Bürgerinnen und Bürger von Drehenthalerhof neu wählen. Westrich geht davon aus, dass sich wegen der momentanen Situation in dem Otterberger Ortsteil wohl kaum ein Nachrücker für den Ortsbeirat finden wird. Es werde nun mit der Kommunalaufsicht das weitere Vorgehen besprochen.

Drohungen und Pfefferspray-Angriff gegen Ex-Ortsvorsteher

Der bisherige Ortschef Klussmeier hatte in der Vergangenheit immer wieder Drohungen bekommen. Ende Januar wurde er in Kaiserslautern von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen, außerdem bekam er kürzlich einen Drohbrief.

Martin Klußmeier, Ortsvorsteher des Otterberger Stadtteils Drehenthalerhof im Kreis Kaiserslautern, zog einen Drohbrief aus seinem Briefkasten. SWR

Nach dem er seinen Rücktritt als Ortsvorsteher publik machte, solidarisierten sich die Menschen in Drehenthalerhof mit ihm. In dieser Woche gab es deshalb eine Demonstration für Klussmeier in dem 400-Einwohner-Ort.