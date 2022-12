Üble Pfefferspray-Attacke in Disco in Kaiserlautern

Eine noch unbekannte Person hat in der Disko in der Zollamtstraße in Kaiserslautern mit Pfefferspray um sich gesprüht. Die Polizei versucht den Täter oder die Täterin zu ermitteln und sucht dazu Zeugen.

Mittwoch auf Donnerstag Nacht. Ausgelassene Partystimmung und plötzlich verteilt sich ein beißendes Gemisch in der Luft: In der Großraumdisko nahe des Kaiserslauterer Hauptbahnhofs hat jemand Pfefferspray versprüht. Die Stimmung kippt daraufhin umgehend, sechs Feiernde bekommen nach Angaben der Polizei Atemprobleme und gereizte Augen. Pfefferspray mitten in der Disko - ein Gast muss ins Krankenhaus Der alarmierte Rettungsdienst versorgt die Betroffenen. Ein Disco-Gast muss zudem zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Weil die Lage zunächst übersichtlich ist, könnten laut Polizei noch weitere Personen Pfefferspray abbekommmen haben. Sie werden gebeten, sich zu melden. #ZeugenGesucht In der Nacht zu #Donnerstag hat ein Unbekannter in einer Diskothek in #Kaiserslautern Pfefferspray versprüht. Wir suchen Zeugen und weitere Geschädigte. 👉 https://t.co/pLfolNJRnL https://t.co/Us6TyxVkaP Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen Unklar ist noch, wer hinter der üblen Aktion steckt. Die Polizei Kaiserslautern sucht daher Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der Täterin machen können.

