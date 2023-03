Unfälle provoziert: Prozess gegen mutmaßlichen Autobumser startet in Landau

53 Mal soll ein Autofahrer in Landau andere absichtlich in Unfälle verwickelt haben. Dadurch hat er von Versicherungen Zehntausende Euro kassiert. Am Dienstag startet der Prozess.

Die Masche des 50-jährigen Mannes aus Landau soll immer die gleiche gewesen sein: Mit seinem Auto soll er auf einer zweispurigen Straße so unterwegs gewesen sein, dass die Autofahrer neben ihm sein Auto nicht gut sehen konnten. Er fuhr also im toten Winkel. Haben die anderen Verkehrsteilnehmer dann die Spur gewechselt, kam es zu einem Zusammenstoß – und die Versicherungen der anderen mussten zahlen. Mann soll 53 Unfälle mit Absicht verursacht haben Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, mit dieser Masche 53 Unfälle verursacht zu haben - absichtlich als umgangssprachlicher "Autobumser". Vor dem Landgericht Landau muss er sich nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Auch Rechtsanwältin aus Landau ist angeklagt Mitangeklagt ist außerdem eine Landauer Rechtsanwältin. Ihr wird vorgeworfen, dem Mann in 27 Unfällen beim Versicherungsbetrug geholfen zu haben. Und schon wieder hat es geknallt... auch eine Rechtsanwältin soll dem Mann aus Landau beim Versicherungsbetrug geholfen haben. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Rene Priebe Von Versicherungen Zehntausende Euro erschlichen Jeder einzelne Unfall soll dem Mann zwischen 100 und 5.000 Euro eingebracht haben. Insgesamt beläuft sich er Schaden bei den Versicherungen auf mehrere Zehntausende Euro. Die Unfälle passierten 2016 bis 2018. Verletzt wurde dabei niemand. Das Landgericht Landau hat 14 Verhandlungstage angesetzt. Mehrere Zeugen und Gutachter sind geladen.