Unter Drogen und ohne Führerschein: Mit dem Roller auf der Autobahn bei Frankenthal

Ein 18-Jähriger war verbotenerweise mit einem Motorroller auf der Autobahn bei Frankenthal unterwegs. Er hat keinen Führerschein und stand unter Drogen. Der junge Mann war schon mehrfach aufgefallen.

Laut Gesetz muss ein Fahrzeug mindestens 60 Kilometer pro Stunde fahren können, um auf die Autobahn zu dürfen. Der Roller des jungen Mannes schafft allerdings nur 50 km/h. Das war alles andere als unauffällig: Weil er am Mittwochabend so langsam unterwegs war, meldeten mehrere Autofahrer ihn der Polizei, als er auf der A61 in der Nähe des Kreuzes Frankenthal unterwegs war.

Ein alter Bekannter der Polizei

Die Polizei rückte aus und konnte den Rollerfahrer auf einem Autobahnparkplatz kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Und als wäre das nicht genug, besitzt der junge Kaiserslauterer auch keinen Führerschein. Er war der Polizei schon mehrfach aufgefallen, weil er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und das nicht nur auf einem Roller. Um zu verhindern, dass er nochmal rückfällig wird, hat die Polizei seinen Motorroller beschlagnahmt.