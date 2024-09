Lkw-Kontrollen in Pfalz: Polizei zieht zwölf Laster direkt aus Verkehr

per Mail teilen

Zwölf Lastwagen hat die Polizei am Mittwoch auf der A61 bei Frankenthal bei Lkw-Kontrollen aus dem Verkehr gezogen. Ein Fahrer wurde sogar festgenommen.

Bei den Lkw-Kontrollen waren am Mittwoch mehr als 50 Lastwagen auf der Autobahn kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei wiesen hatten fast alle Lastwagen Mängel auf, etwa weil sie zu groß und zu schwer waren und keinerlei Genehmigung für derartige Schwertransporte hatten. Einer der Fahrer wurde sogar per Haftbefehl gesucht. Drei Lastwagen transportierten verbotenerweise gefährliche Abfälle, so dass Strafverfahren eingeleitet wurden.

Mutmaßliche Betrüger festgenommen

Die Polizisten beschlagnahmten auch einen Lastwagen, der Dachrinnen geladen hatten. Der Grund: Der Fahrer und zwei Mitfahrer sind dafür bekannt, dass sie mangelhafte Dachreparaturen zu komplett überteuerten Preisen anbieten. Die Bilanz der Polizei klingt ernüchternd: 46 der 50 kontrollierten Lkw waren mangelhaft, zwölf durften vorerst nicht weiterfahren.