Nach einer Party in Weingarten (Kreis Germersheim) soll ein junger Mann im Sommer einen 17-Jährigen erstochen haben. Der 21-Jährige steht jetzt in Landau vor Gericht. Heute will er sich zur Tat äußern.

Beim Prozessstart kurz vor Weihnachten war lediglich die Anklage verlesen worden. Am Mittwoch könnte der Prozess damit weitergehen, dass der Angeklagte sich äußert - auch zu seiner mutmaßlichen Tat. Das hat sein Anwalt angekündigt. Außerdem sollen Zeugen befragt werden. In dieser Hütte bei Weingarten (Kreis Germersheim) war die Party SWR Im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft wegen der tödlichen Messerattacke Anklage gegen den 21-Jährigen erhoben. Laut Ermittler sollen die beiden jungen Männer, die sich zuvor nicht kannten, eine Party in einer Grillhütte im Wald bei Weingarten besucht haben. Nach Mitternacht seien beide "aus nichtigem Anlass" in Streit geraten. Später sei der ältere der beiden mit einem Auto zurückgekehrt. Auf dem Heimweg soll das spätere Opfer in das Auto mit seinem Handy hinein geleuchtet haben. 17-jähriger stirbt nach Messer-Angriff in Weingarten Der heute 21-Jährige soll daraufhin die Autotür heftig aufgestoßen haben, so dass der 17-Jährige zurückgestoßen wurde. Er soll sich im Wagen ein Messer gegriffen haben, ausgestiegen sein und bewaffnet "voller Wut wegen des vorangegangenen Geschehens auf der Party aggressiv auf den 17-Jährigen zugegangen" sein. Der 20-Jährige stach laut Anklage auf den Jüngeren ein und fügte ihm eine tiefe Stichwunde in den Brustkorb zu. Der Jugendliche starb noch am Tatort, der 20-Jährige flüchtete zunächst und wurde Stunden später festgenommen. Später hatte der heute 21-Jährige gegenüber den Ermittlern eingeräumt, auf den 17-Jährigen eingestochen zu haben. Er will aus Notwehr gehandelt haben.