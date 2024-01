Bauernprotest in der Pfalz: Hunderte Landwirte sind mit ihren Traktoren am Montagvormittag aus der Pfalz nach Ludwigshafen gefahren. Dort gibt es am Ebertpark derzeit eine Kundgebung.

Die Polizei erwartet am Montagvormittag rund 1.600 Landwirte mit 600 Traktoren zur Kundgebung an der Eberthalle in Ludwigshafen. Die Landwirte kommen aus der Vorder-und Südpfalz, wo sie am Morgen bereits Autobahnauffahrten blockiert hatten.

So kamen die Landwirte mit ihren Traktoren in Ludwigshafen an:

300 Traktoren machen sich aus Bad Dürkheim auf den Weg

In Bad Dürkheim etwa zählte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Morgen circa 300 Traktoren, die sich auf den Weg Richtung Ludwigshafen gemacht hätten, auf der A65 bei Edenkoben bildete sich laut Polizei ein Rückstau.

Bauern mit ihren Traktoren sammeln sich vor der Kundgebung in Ludwigshafen SWR

10.000 Bauern wollen landesweit demonstrieren

Im Verlauf des Tages sind im Land nach Angaben des Innenministeriums in ganz Rheinland-Pfalz etwa 100 Protestaktionen mit insgesamt rund 10.000 Teilnehmern geplant - in den größeren Städten Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und Trier, aber auch in vielen kleineren Orten. Aufgerufen hatten zu dem Protest die Bauern- und Winzerverbände Rheinland-Pfalz Süd und Rheinland-Nassau sowie der Verein "Landwirtschaft verbindet". Die Proteste sind Teil einer bundesweiten Aktionswoche und hatten sich an Sparplänen der Berliner Ampel-Koalition entzündet.

Bundesregierung hat Pläne teils zurückgenommen

Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Es solle ein erheblicher bürokratischer Aufwand für die betroffenen Unternehmen vermieden werden. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend. Auch die Kürzungen beim Agrardiesel müssten vom Tisch.