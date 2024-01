Bauernproteste: Auf welchen Straßen gibt es Behinderungen und Staus

Hunderte Landwirte werden am Montag in der Pfalz Zufahrten von Autobahnen und Bundesstraßen blockieren und auf den Straßen unterwegs sein. Hier erwartet die Polizei starke Behinderungen.

Auch vor und nach der Aktion wird der Verkehr nicht reibungslos fließen, weil hunderte Traktoren hin- und wieder weggefahren werden. Die Protestaktionen am Montagmorgen sollen laut Polizei an folgenden Orten sein:

A6

an der Autobahn 6 werden die Zufahrten bei Grünstadt und Wattenheim blockiert

A65

An der Autobahn 65 sind die Anschlussstellen Edenkoben, Rohrbach, Kandel-Nord und Kandel-Süd dicht

B9

An der B 9 planen die Landwirte, die Anschlussstellen Rülzheim-Nord und Jockgrim zu versperren.

B10

Entlang der B 10 ist die Auffahrt Landau-Godramstein betroffen und die zur B10 und zur A 65 hinführende L512

B38

Die Auffahrt zur B 38 bei Landau-Ebenberg wird ebenfalls blockiert

Von der Sternfahrt der Traktoren nach Ludwigshafen sind nach Angaben der Polizei folgende Strecken betroffen:

Aus dem Süden ab der Anschlussstelle Schwegenheim (B272) über die B 9.

Aus westlicher Richtung ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd über die A 65 und vom Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim über die A 650.

Aus dem Norden vom Festplatz Worms über die L 523 durch Frankenthal und danach auf die B 9 in Richtung Oggersheimer Kreuz.

Die Sternfahrt endet an der Friedrich-Ebert-Halle in der Erzbergerstraße in Ludwigshafen, wo am Vormittag ab 10:30 Uhr eine Kundgebung geplant ist, die voraussichtlich gegen 13:30 Uhr enden soll. Die Traktoren der Sternfahrt nach Ludwigshafen werden zentral über folgende Strecke zur Friedrich-Ebert-Halle polizeilich begleitet:

Aus allen Richtungen zum Oggersheimer Kreuz (A 650 / B 9), von dort aus über die A 650 bis zur Abfahrt Ludwigshafen-Oggersheim-Süd, danach auf die Kreisstraße 3 bis zur Mannheimer Straße, die Mannheimer Straße entlang über die Frankenthaler Straße bis Bayreuther Straße und von dort in die Kopernikusstraße bis zur Sternstraße und von dort bis zu Erzbergerstraße

Die Traktoren sollen auf dem Platz um die Friedrich-Ebert-Halle abgestellt werden (300 Parkplätze). Die Kopernikusstraße wird am frühen Montagmorgen für den Straßenverkehr komplett gesperrt und steht als ergänzender Parkraum für Traktoren zur Verfügung.

Die Polizei erwartet während der Anreise der mehreren hundert Traktoren ab voraussichtlich 9 Uhr und während der Abreise voraussichtlich ab 13:30 Uhr erhebliche Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Friedrich-Ebert-Halle. Das Klinikum in der Nähe soll aber nicht betroffen sein. Bei der Rückfahrt der Traktoren dürfen die Landwirte nicht mehr auf Autobahnen oder Bundesstraßen fahren. Deshalb wird es auch abseits der Hauptverkehrswege auf den Landstraßen und in den Gemeinden zu Staus kommen, so die Polizei.