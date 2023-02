Großer Polizeieinsatz am Sonntag im idyllischen Weindorf Siebeldingen in der Südpfalz. Das Anwesen eines 51 Jahre alten Mannes wurde durchsucht und es wurde - so beschreibt es die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz in einer Pressemitteilung - eine Vorrichtung für Angriffe auf Polizisten beschlagnahmt. Der 51-Jährige sitzt in Untersuchungshaft - allerdings wegen Handelns mit Betäubungsmitteln. Offenbar gehört der Tatverdächtige der Reichsbürgerszene an, die den deutschen Staat und seine Rechtsordnung ablehnt. SWR 4 Reporter Martin Gärtner hat vor Ort in Siebeldingen recherchiert.