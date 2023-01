Haftbefehl erlassen: Plante Mann aus Südpfalz Angriffe auf Polizisten?

per Mail teilen

Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Landau-Land soll Angriffe auf Polizisten geplant haben. Das teilten die Ermittlungsbehörden am Montag mit. Der 51-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann soll "Vorrichtungen für Angriffe auf Polizeibeamte" hergestellt haben. Das gaben die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag bekannt.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz dem SWR mitteilte, gibt es unter anderem Hinweise darauf, dass der 51-jährige Verdächtige einen Feuerlöscher verwenden wollte.

Am Sonntag hatten Spezialeinheiten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz (LKA) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz den Angaben zufolge das Anwesen des Mannes in der Verbandsgemeinde Landau-Land durchsucht.

Ermittler: Umfangreiches Beweismaterial gesichert

Bei der Durchsuchung seien umfangreiche Beweismittel und Betäubungsmittel sichergestellt worden, hieß es. Wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde Haftbefehl erlassen.

Verbindung zur "Reichsbürger"-Szene?

Bei dem 51-Jährigen sei bereits im vergangenen Oktober Marihuana sichergestellt worden, teilten die Behörden weiter mit. Laut einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Landau hatten Spezialkräfte am 24. Oktober ein Anwesen in Siebeldingen bei Landau durchsucht und Waffen, Munition und Hanfpflanzen gefunden. Die Zeitung "Rheinpfalz" schrieb damals, am durchsuchten Anwesen hingen Fahnen und Flyer, deren Aufschriften eine Verbindung zur Reichsbürgerszene nahelegen. Die Behörden wollten bisher nicht bestätigen, dass der jetzt Verhaftete Bewohner des damals durchsuchten Hofes ist.

Angriffe auf Polizisten: Was plante der Tatverdächtige?

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei dauern an. Dabei geht es auch um die Planungen des Mannes, Polizeibeamte anzugreifen, hieß es.