Festival des deutschen Films endet: Wer bekommt den Filmkunstpreis?

Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wird heute Abend der Filmkunstpreis verliehen. Welcher Film den Preis erhält, ist noch nicht bekannt und wird mit Spannung erwartet. Auch das Publikum konnte mitwählen.

Daniel Wetzel

Nach fast drei Wochen geht das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen mit der Preisverleihung am Samstagabend offiziell zu Ende. Am Sonntag stehen nochmal alle Siegerfilme auf dem Programm. Auf dem Festival wurden insgesamt 40 deutsche und neun internationale Produktionen gezeigt.

Wer wird ausgezeichnet?

Schauspielerin Barbara Philipp, Regisseur Andreas Kleinert und Produzent Wolfgang Esser entscheiden als Jury in diesem Jahr über den besten deutschen Film, der den "Filmkunstpreis" erhält. Ausgezeichnet werden der beste deutsche Film oder Fernsehfilm, die beste Regie und das beste Drehbuch. Außerdem konnten alle Zuschauer ihren Libelingsfilm wählen und auf einem Stimmzettel abstimmen. Der Film mit den meisten Stimmen bekommt den "Rheingold Publikumspreis".

Schauspielerin Barbara Philipp SWR

Zehntausende Besucher beim 18. Festival des deutschen Films

Das knapp dreiwöchige Festival hatte wieder tausende Besucher auf die Ludwigshafener Parkinsel gelockt. Eine Bilanz wollen die Veranstalter am Samstag ziehen - da sollen auch die Besucherzahlen bekanntgegeben werden. Ersten Schätzungen von Festivaldirektor Michael Kötz zufolge kamen rund 90.000 Festivalbesucher in diesem Jahr.

Viele Stars auf dem roten Teppich

Auch Filmstars wie Iris Berben, Ulrich Tukur, Andrea Sawatzki, Joachim Król, Ulrike Folkerts oder Regisseur Volker Schlöndorff kamen nach Ludwigshafen auf die Parkinsel, um ihre neuesten Filme vorzustellen. Auf dem roten Teppich gaben sie Autogramme und machten Selfies mit den Fans.

Zwei Schauspielerinnen mit Preis für Schauspielkunst geehrt

Für ihre großartige Schauspielkunst wurden in diesem Jahr die österreichische Verena Altenberger ("Polizeiruf 110"/ "Magda macht das schon") und Anne Ratte-Polle ("Es gilt das geschriebene Wort"/ "Sörensen hat Angst") mit dem "Preis für Schauspielkunst des Festivals ausgezeichnet. Die Schauspielerinnen nahmen die Auszeichnung persönlich entgegen.