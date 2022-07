Sie ist nicht nur bekannt als Münchner Kommissarin im Polizeiruf 110: Verena Altenberger bekommt den Preis für Schauspielkunst 2022 beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen.

Festivalchef Michael Kötz lobte in einer Mitteilung am Montag "die überragende Kunst einer jungen Frau, deren Karriere doch überhaupt erst begonnen hat".

Altenberger mit zwei Filmen in Ludwigshafen vertreten

Auf dem Ludwigshafener Filmfestival ist die 34-Jährige in zwei Filmen zu sehen: In "Gesicht der Erinnerung" von Regisseur Dominik Graf und in "Märzengrund" von Regisseur Adrian Goiginger. Bekannt geworden ist Altenberger unter anderem als Münchner Kommissarin Elisabteh Eyckhoff des Polizeiruf 110 und als Rebecca in der Serie "Wild Republic" in der ARD.

Das Publikum kennt Altenberger unter anderem als Kommissarin Elisabeth Eyckhoff aus dem Münchner Polizeiruf 110 picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/BR/Geißendörfer Pictures | Hendrik Heiden

Anne Ratte-Polle erhält ebenfalls Preis für Schauspielkunst

Der Preis ist zweigeteilt. Bereits am Freitag wurde bekannt, dass auch die Schauspielerin Anne Ratte-Polle ausgezeichnet wird. Sie erhält die Ehrung am 4. September.

In Ludwigshafen ist sie in dem Film "Alle wollen geliebt werden" von Katharina Woll zu sehen. Ratte-Polle spielt darin eine Psychotherapeutin. Festivaldirektor Kötz findet, die Schauspielerin trage den Film "mit ihrer unglaublichen Leinwandpräsenz fast alleine".

Einem größeren internationalen Publikum ist Ratte-Polle aus der Netflix-Serie "Dark" bekannt.

Das Ludwigshafener Filmfestival: Großes Kino unter mächtigen Platanen auf der Ludwigshafener Parkinsel SWR Panja Schollbach

Festival des deutschen Films startet Ende August

Das Ludwigshafener Filmfestival auf der Parkinsel geht vom 24. August bis zum 11. September. Im vergangenen Jahr waren Claudia Michelsen und Ulrich Matthes dort mit dem Preis ausgezeichnet worden.