Festival des deutschen Films: Welche Stars kommen auf die Parkinsel?

Das 18. Festival des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen erwartet ab Mittwoch wieder Stars und Sternchen des deutschen Kinos. Wer hat sich neben Schauspielerin Iris Berben noch angekündigt?

Open-Air-Kino beim Festival des deutschen Films Festival des deutschen Films

"Es gibt kaum noch Schauspieler in Deutschland, die nicht schon hier waren", sagte Festivaldirektor Michael Kötz am Montag dem SWR, als er das Filmprogramm vorstellte. "Das Festival wird für die Menschen mal wieder eine schöne Pause in diesen stressigen Zeiten, um mal wieder etwas für die Seele und fürs Gemüt zu tun, unter Menschen zu kommen und über Filme zu sprechen. Das ist es, glaube ich, was die Attraktion ausmacht."

Festivaldirektor Michael Kötz SWR

Auch die Schauspieler und Stars des deutschen Films tragen zur Attraktivität des Festivals bei: Schauspielerin Iris Berben wird am 31. August auf dem roten Teppich auf der Parkinsel erwartet. Wie in jedem Jahr werden Fans und Autogrammjäger dann Gelegenheit haben, ihre Stars ganz nah zu sehen. Erwartet wird auch Axel Milberg, der unter anderem im ARD-Tatort Kommissar Borowski spielt. Claudia Michelsen ("Aus der Haut") soll am 3. September auf die Parkinsel kommen, Joachim Król bereits am 27. August.

Schauspielerin Iris Berben kommt am 31. August dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch Schauspieler Ulrich Tukur ist wieder Gast auf dem Festival. 2016 war Tukur mit dem "Preis für Schauspielkunst" des Festivals ausgezeichnet worden - zur Verleihung erschien er damals mit Frau und Hund auf dem roten Teppich in Ludwigshafen.

Kein Unbekannter beim Festival: Schauspieler Ulrich Tukur picture-alliance / Reportdienste Mediennummer 97194819

Besonderheiten beim 18. Festival des deutschen Films

Beim diesjährigen Festival des deutschen Films stehen nach Angaben der Macher mehr Film-Komödien als sonst auf dem Programm. Eröffnet wird das Festival mit der Komödie "Sayonara Loreley", die in Rüdesheim am Rhein spielt. Der "Preis für Schauspielkunst" geht in diesem Jahr an die beiden Schauspielerinnen Verena Altenberger und Anne Ratte-Polle. Bekannt wurde Altenberger unter anderem als Kommissarin Elisabeth Eyckhoff im Münchner Polizeiruf 110.

Preisträgerin Anne Ratte-Polle wird bei dem Festival in dem Film "Alle wollen geliebt werden" zu sehen sein. Sie spielt darin eine Psychotherapeutin. Der Film kommt am 27. Oktober in die Kinos.

Festival machte 2021 eine halbe Million Euro Verlust - wegen Corona

Im vergangenen Corona-Jahr hatte das Festival durch reduzierte Besucherzahlen und scharfe Corona-Maßnahmen einen Verlust von rund 500.000 Euro eingefahren, so die Festivalleitung. Um ein Minus bei den Festivalfinanzen in diesem Jahr zu vermeiden, müssten rund 90.000 Besucher kommen. Das Festival verfügt über ein Budget von zwei Millionen Euro. Nach Angaben der Macher läuft der Vorverkauf gut: Bereits 40.000 Kinotickets seien verkauft worden.