Ludwigshafen: Preis für Schauspielkunst wird verliehen

Beim 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wird am Sonntagabend zum zweiten Mal der Preis für Schauspielkunst verliehen. Die Auszeichnung geht an Anne Ratte-Polle.

Die 48-Jährige steht damit in einer Reihe mit Claudia Michelsen und Ulrich Matthes, die im vergangenen Jahr auf der Ludwigshafener Parkinsel mit dem Preis ausgezeichnet worden sind. Auf dem diesjährigen Festival ist Anne Ratte-Polle in ihrem neuen Film "Alle wollen geliebt werden" von Regisseurin Katharina Woll zu sehen. Darin spielt sie eine Psychotherapeutin im Stress, die es allen recht machen will. Ende Oktober kommt der Film dann in die Kinos.

Nicht der erste Preis für Anne Ratte-Polle: 2020 hielt sie bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises eine vielbeachtete Dankesrede und ließ sich weder vom Orchester unterbrechen, noch von der Tatsache, dass das Mikro irgendwann im Boden verschwand. picture alliance/dpa | Tobias Hase

Die in Cloppenburg geborene Künstlerin besitze eine unglaubliche Leinwandpräsenz, so Festivalchef Michael Kötz. Anne Ratte-Polle studierte bis 2000 an der HMT Rostock und arbeite zunächst am Theater. An der Berliner Volksbühne führt sie ihre Theaterarbeit trotz preisgekrönter Filmkarriere immer noch fort. Ausgezeichnet wurde sie unter anderem für die Hauptrolle im Liebesfilm "Es gilt das gesprochene Wort" (2019) mit dem Bayerischen Filmpreis als "Beste Schauspielerin".

Festival des deutschen Films in Ludwigshafen Festival des deutschen Films Ludwigshafen

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen läuft noch bis zum kommenden Wochenende.