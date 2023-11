Sexueller Missbrauch an Schülerin in Edenkoben: Aktueller Stand der Ermittlungen

per Mail teilen

Im Fall der in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) entführten und sexuell missbrauchten zehnjährigen Schülerin hat die Staatsanwaltschaft Landau mehrere Gutachten beauftragt.

Dazu hat sich am Donnerstag der Rechtsausschuss im rheinland-pfälzischen Landtag auf Antrag der AfD-Fraktion geäußert. Ein Gutachten betrifft demnach die Schuldfähigkeit des 61-jährigen mutmaßlichen Täters und die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beziehungsweise in der Sicherungsverwahrung, sagte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP).

Sexualstraftäter soll auf Flucht zwei Menschen verletzt haben

Ein Kfz-Sachverständiger sei zudem beauftragt worden, das Auto des Beschuldigten zu begutachten. Der mehrfach verurteilte und nach seiner Freilassung überwachte Sexualstraftäter hat demnach auf seiner Flucht vor der Polizei mehrere Fahrzeuge gerammt und dabei zwei Menschen verletzt.

Zur Frage, warum der Beschuldigte sich unter den Augen der Polizei ein Mobiltelefon beschaffen konnte, obwohl ihm das verboten war, hieß es in dem Bericht des Justizauschusses, die Polizei habe das aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst zugelassen. Denn der entlassene Sexualstraftäter habe nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im vergangenen Juli direkt unter polizeilicher Beobachtung gestanden.

Pannen bei Kommunikation innerhalb von Justiz und Polizei?

Der 61-jährige Mann aus Neustadt an der Weinstraße soll das zehnjährige Mädchen am 11. September morgens auf ihrem Schulweg in Edenkoben entführt und sexuell missbraucht haben. Zuvor hatte sich der Mann geweigert, eine gerichtlich angeordnete elektronische Fußfessel zu tragen und mehrfach gegen Auflagen der Justizbehörden verstoßen.

Laut dem Bericht am Donnerstag wurde zu diesem Zeitpunkt bereits in mehr als zehn Fällen gegen den 61-Jährigen ermittelt und die Polizei Neustadt und die Justizbehörden haben ihn weiter beobachtet. Es gab aber nicht unerhebliche, teils urlaubsbedingte Verzögerungen, etwa bei der Übermittlung einer Mail vom 1. September, in der die Bewährungshelferin des Mannes mitteilte, den Fall abzugeben.

Auch die Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde als führende Ermittlungsbehörde laut Bericht nicht über alle aktuellen Besprechungen und Entwicklungen zu dem Fall informiert.