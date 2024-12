Im DHL Paketzentrum in Speyer kommt es in der Weihnachtszeit zu deutlich mehr Stress als sonst. Bis zu 600.000 Pakete am Tag kommen da aktuell an - das sind doppelt so viele wie an einem Sommertag.

Wenn man im DHL Paketzentrum in Speyer steht, stellt man schnell fest: Hier ist es richtig laut und staubig. Denn hier laufen die Transportbänder auf Hochtouren - besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Auf dem Transportband angekommen folgt ein Paket dem nächsten - und gefühlt ist kein Ende in Sicht. Im Paketzentrum Speyer wird im 23-Stunden-Takt gearbeitet. Die übrige Stunde dient als Wartungsfenster für die Technik, denn die muss einwandfrei funktionieren. Tausende Pakete kommen hier an, werden sortiert und dann an verschiedene Orte verteilt. Weihnachtszeit beginnt im Paketzentrum in Speyer im November Das Weihnachtsgeschäft beginnt im Paketzentrum in Speyer schon ab Anfang November. Dann steige die Anzahl der Pakete, sagte der Leiter des Paketzentrums Rudi Herz. Den ersten Peak, die erste große Masse an Paketen, gab es ihm zufolge dieses Jahr in der sogenannten Cyberweek Anfang Dezember, wenn Händler ihre Waren extra reduzieren. Die stärkste Zeit im Weihnachtsgeschäft sind Herz zufolge die Kalenderwochen 48, 49 und 51. Rudi Herz leitet das DHL Paketzentrum in Speyer. SWR Anfang November beginnt das Weihnachtsgeschäft. Es geht bis Mitte Januar. Aber die stärkste Zeit, das sind die Kalenderwochen 48, 49 und 51. Wie ein Sprecher des Paketzentrums in Speyer mitteilt, sind es an durchschnittlichen Werktagen außerhalb der Weihnachtszeit zwischen 300.000 und 400.000 Sendungen. Durch den Abrieb der vielen Pakete ist es dort richtig staubig. Laut Heinz werden etwa 300 Kilogramm Staub am Tag produziert. Verlängerte Schichten und mehr Mitarbeiter in der Weihnachtszeit Um die gewaltige Masse an Paketen bewältigen zu können, ist nicht nur funktionsfähige Technik wichtig. Es braucht auch eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern und ein schlaues Schichtsystem. Denn die vielen Pakete werden in Speyer nicht zwischengelagert. Sie werden sortiert und dann sofort auf den Weg in die gewünschte Region gebracht. Das Paketzentrum liegt verkehrsgünstig in einem Speyerer Industriegebiet in der Nähe der B39. Hier sieht man die sogenannte Aufliegelinie. Alles, was das Paketzentrum in Speyer erreicht, wird hier aufgelegt und zum Transport auf die Bänder gebracht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Pakete im DHL Paketzentrum in Speyer. Deutsche Post; Bernd Georg Bild in Detailansicht öffnen Hier werden die Sendungen nach beispielsweise Rodgau verladen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das ist der Leitstand oder auch das Herz des Paketzentrums in Speyer. Hier wird die tatsächliche Logistik verwaltet. SWR Bild in Detailansicht öffnen Rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Paketzentrum aktuell beschäftigt. Zum Vergleich: In der Sommersaison seien es etwa 600 bis 650 Beschäftigte, sagt Personalchef Kevin Gerlinski. Wenn das Weihnachtsgeschäft beginnt, müssen laut Gerlinski viele zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Leute auf Minijob-Basis, Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte und Leiharbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen unterstützen zusätzlich von November bis Januar. Kevin Gerlinski, Personalchef im DHL Paketzentrum in Speyer. SWR Gerlinski zufolge sind die Mitarbeiter im Paketzentrum in der Weihnachtszeit tatsächlich entspannter als sonst. Das liege daran, dass es mehr Personal gebe. Die Arbeit sei dennoch sehr herausfordernd. Viele Mitarbeiter finden, dass die Weihnachtszeit entspannter ist. Der Leiter des Paketzentrums sieht sich für die Weihnachtszeit personell gut aufgestellt und für den Stress gewappnet: "Wir sind nicht überrascht. Den 24. Dezember haben wir in unserem Plan drin stehen und wir machen das schon über so viele Jahre. Wir fangen im Frühjahr schon mit den Planungen an." Paketzentrum in Speyer einer der wenigen Standorte mit Zoll Das Paketzentrum in Speyer sei besonders, meint Herz. Denn es sei einer der wenigen Standorte in Deutschland an dem der Zoll Pakete kontrolliert, die ins Ausland gehen oder aus dem Ausland kommen. Auch Soldaten im Auslandseinsatz bekommen ihre Päckchen aus Speyer geschickt. Das DHL Paketzentrum in Speyer. SWR In Deutschland deckt das Paketzentrum in Speyer die Bereiche Rhein-Neckar, Saar und Pfalz ab. International werden unter anderem die Länder Schweiz und Frankreich beliefert. Wann muss ich das Weihnachtspaket spätestens abschicken? DHL und DPD empfehlen, die Weihnachtspakete innerhalb Deutschlands bis spätestens zum 20. Dezember zu verschicken Bei Hermes gilt der 19. Dezember, 12 Uhr Diejenigen, die ihre Päckchen auf den letzten Drücker abgeben, könne sie auch als Express aufgeben, bei DHL zum Beispiel bis zum 21. Dezember, bei DPD bis zum 23. Dezember Ein Tipp vom Leiter des Speyerer Paketzentrums: Die Ware gut einpacken. Denn es kann wohl schon passieren, dass auf ein Schmuckkästchen eine Bowlingkugel fällt. Nach Weihnachten ist der Trubel im Paketzentrum nicht vorbei - denn dann müssen sich die Mitarbeiter erstmal bis Mitte Januar um die Retouren kümmern, wenn ungeliebte Geschenke wieder umgetauscht und zurückgeschickt werden.