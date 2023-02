per Mail teilen

Mehr Bäume, weniger Parkplätze. Die Stadtverwaltung Landau will die Südstadt schrittweise umbauen. Das Motto: Klimaschutz durch Radverkehr. Anwohnerinnen und Anwohner sind sauer.

Die Glacisstraße in Landau: nach dem geplanten Umbau soll es hier noch 61 Parkplätze geben - aktuell sind es rund 130. SWR

Die Bürgerinitiative (BI) "Alte Südstadt" will das machen, was die Landauer Stadtverwaltung ihrer Meinung nach verpasst hat: die Bürger über die konkreten Umbaupläne in der Südstadt zu informieren.

So sieht eine Straße in der Landauer Südstadt nach der Sanierung aus: barrierefrei, fahrradfreundlich, mit Bäumen am Straßenrand und deutlich weniger Parkplätzen. SWR

Bürgerinitiative in Landau kritisiert fehlende Infos durch Stadtpolitik

Die Stadt will in den nächsten Jahren mehrere bisher noch nicht sanierte Straßen umbauen, unter anderem mehr Platz schaffen für Radfahrer und Fußgänger und das Viertel auch an die Herausforderungen des Klimawandels anpassen.

Wann informieren Bürgerinitiative und Stadt Landau über die Umbaupläne? Die Infoveranstaltung der neuen Landauer BI "Alte Südstadt" findet am 9. Februar statt, 18:30 Uhr in der Marienkirche. Nach eigenen Angaben will die BI die Anwohner informieren und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Ängste und Wünsche rund um den Umbau vorzutragen. Auch die Stadt selbst will nun informieren: Nächsten Montag, am 13. Februar findet ab 18 Uhr in der Aula der Maria-Ward-Schule eine Info- und Beteiligungsveranstaltung statt. Unter anderem sollen Ideen gesammelt werden zu den Themen Verkehrssicherheit mit dem Schwerpunkt auf der Cornichonstraße, Durchgangsverkehr im Wohnpark am Ebenberg und Ausbau der Glacisstraße - die sollen dann im Mobilitätsausschuss der Stadt diskutiert werden.

Der aktuelle Streit entzündet sich am geplanten Umbau der Glacisstraße in der Landauer Südstadt. Dort soll etwa die Hälfte der bisher rund 130 Parkplätze wegfallen. Dagegen wehrt sich die neue Bürgerinitiative: Viele Anwohner seien auf ein Auto und einen Stellplatz in der Straße angewiesen, sagt ihr Vorsitzender Heiner Moser.

"Klimaschutz gegen Parkplätze, so sollte man uns nicht hinstellen."

BI ist nicht gegen Klimaschutz aber für Transparenz

Beim Umbau der Straße will die Stadt rund 40 Bäume pflanzen. Außerdem soll aus ihr eine Fahrrad- und Einbahnstraße werden. Dagegen wehrt sich die BI nach eigener Aussage nicht. "Wir sind nicht gegen einen klimafreundlicheren Umbau der Stadt, diesen Protest als allgemeine Klimaschutz-Kritik darzustellen, passt nicht", so Moser.

Vielmehr kritisiert die BI, dass die Landauer Stadtverwaltung die Menschen nicht in die konkreten Planungen mit einbezogen habe. Nächsten Montagabend will die Stadt das nachholen. Unter dem Motto eine #südstadtfüralle kündigt die Verwaltung an, die Verkehrsprobleme im Viertel gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern anzugehen.

Auch die Stadt lädt ein: Nächsten Montag findet eine Information und Bürgerbeteiligung zur Zukunft der Landauer Südstadt statt. SWR

BI fordert mehr Werbung für Stadt-Veranstaltung

Doch schon die Art und Weise, wie die Verwaltung auf die städtische Veranstaltung aufmerksam macht, stößt der BI erneut auf: Obwohl im Internet und in den Sozialen Medien darauf hingewiesen würde, reichten die vier Plakate, die man in der Südstadt verteilt habe, nicht aus, um die Anwohnerinnen und Anwohner ausreichend auf den Termin hinzuweisen, so der BI-Vorsitzende. Die Stadt hält dagegen: dass die Verwaltung zehn Plakate aufgehängt habe, zeige, wie wichtig man die Veranstaltung nehme.