Parken kostet in Landauer Südstadt ab sofort Geld

In der Landauer Südstadt gilt ab sofort eine neue Parkregelung mit Parkgebühren - auch für Anwohner. Knöllchen soll es aber erst nach einer Schonfrist von zwei Wochen geben.

Auch für den Parkplatz in der Südstadt muss ab sofort ein Ticket an neuen Automaten gelöst werden. Der Stadtrat Landau hatte Anfang Juli über ein neues Parkkonzept entschieden. Demnach kostet das Parken in vier Stadtgebieten künftig Geld und das Anwohnerparken in der Innenstadt wird abgeschafft. Das Tagesticket kostet zwei Euro.

Parkautomat in Landau bis Donnerstag noch außer Betrieb SWR

Parkgebühren zuerst in der Südstadt

Als allererstes hat die Stadt jetzt ab Oktober die Gebühren in der Südstadt eingeführt, weil dort nach Angaben der Stadt das Problem mit Dauerparkern oder Menschen, die Toreinfahrten zuparkten am gravierendsten waren - hier war das Parken bislang kostenlos. Ein Anwohner-Parksystem sei aus rechtlichen Gründen in der Südstadt nicht möglich gewesen, so die Stadt. Jetzt müssen auch die Anwohner jeden Monat 12,50 Euro bezahlen. Das Jahresticket mit 150 Euro bringt somit keine Ermäßigung für die Anwohner.

Infoflyer statt Knöllchen

Die neue Regelung greife zwar ab sofort, aber das Ordnungsamt wird laut Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen) aber noch nicht direkt Knöllchen verteilen, sondern nur einen Info-Flyer mit einer Erinnerung hinter den Scheibenwischer klemmen. Von den Dauerparktickets seien bislang nur insgesamt 400 Stück verkauft worden.

Flyer der Stadt Landau zum neuen Parkkonzept statt Knöllchen SWR

Kein Anwohner-Parken mehr

In der Landauer Altstadt sind die Tagestickets teurer (2,50 Euro) und auch die Monats- und Jahrestickets (20 bis 25 Euro, bzw. 240 bis 300 Euro). Bisher hatten die Bewohner der Landauer Altstadt 25 Euro pro Jahr für ihren Parkausweis bezahlt. Den will die Stadt aber auch nach einer Übergangsfrist abschaffen. Stattdessen soll jeder die Möglichkeit haben, in der Altstadt für 300 Euro ein Jahresparkticket zu kaufen.