Beichtstuhl in Carlsberg abgefackelt: Es war Brandstiftung

Ursache für den Brand eines Beichtstuhls in Carlsberg im Kreis Bad Dürkheim am vergangenen Montag war Brandstiftung. Das hat das Bistum Speyer dem SWR bestätigt.

"Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Kripo ist von Brandstiftung auszugehen", teilte das Bistum Speyer dem SWR per E-Mail mit. Eine Polizeisprecherin in Neustadt bestätigte das am Freitag nicht. Sie verwies auf eine Pressemitteilung, die Polizei und Staatsanwaltschaft am kommenden Montag veröffentlichen wollen.

Höhe des Schadens weiter unklar

Die Höhe des Schadens ist nach Angaben einer Bistums-Sprecherin noch unklar, da die Kirche in Carlsberg noch nicht betreten werden durfte. Die Kirche soll voraussichtlich nächste Woche wieder zugänglich sein. Erst dann könne sich das Bistum ein Bild von dem genauen Umfang des Schadens machen.

Der Beichtstuhl (Symbol-Bild) in der katholischen Kirche in Carlsberg ist vollständig abgebrannt. Die Ursache ist noch genauso offen wie die Höhe des Schadens. Die Feuerwehr war mit fast 60 Leuten im Einsatz. picture alliance/dpa | Fredrik von Erichsen

Beichtstuhl nach Brand völlig zerstört

"Vom Beichtstuhl ist nichts mehr da" - so hat es Markus Ittel, der den Feuerwehreinsatz am Montagnachmittag geleitet hat, dem SWR am Dienstag bestätigt. 57 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz: "Wir haben die Reste des Beichstuhls ins Freie gebracht, um sie dort zu löschen". Die Betonung liegt auf "Reste", denn wie gesagt: Es blieb kaum noch was übrig von dem Beichtstuhl.

Feuerwehr schlägt zwei große Kirchenfenster in Carlsberg ein

Um den Rauch aus der Kirche zu bekommen, musste die Feuerwehr am Montag zwei große Ornamentfenster einschlagen, bestätigt der Einsatzleiter. Fast drei Stunden waren die Rettungskräfte in der katholischen Kirche in Carlsberg bis 18 Uhr im Einsatz. Um 20 Uhr gab es dann noch eine Brandnachschau, ergänzt Markus Ittel.