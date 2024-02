18-Jähriger verletzt Jugendliche in Ludwigshafen mit Messer

per Mail teilen

Bei einem Streit zwischen vier Teenagern in Ludwigshafen hat ein 18-Jähriger ein Messer gezückt. Zwei Jugendliche sind verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

In der Nacht auf Sonntag sind gegen 2.30 Uhr zwei Jugendliche in Ludwigshafen-Rheingönheim auf zwei andere Jugendliche getroffen. Laut einem Polizeisprecher kannten sich die beiden Gruppen nicht, sind dort auf offener Straße aber in Streit geraten sein.

Zwei 18-Jährige aus Ludwigshafen kommen verletzt ins Krankenhaus

Ein 18-Jähriger hat laut Polizei dann ein Messer gezückt und damit zwei andere 18-Jährige verletzt. Der mutmaßliche Täter und sein Begleiter seien daraufhin weggelaufen.

Die beiden Verletzten sind mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Sie mussten zur Beobachtung dort bleiben, so der Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Den 18-Jährigen mit dem Messer konnte eine Polizeistreife in der Nähe des Tatorts stellen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei ihren Ermittlungen will die Polizei auch die konkreten Umstände der Tat und das Motiv herausfinden.