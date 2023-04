Vor Lokal: Männer schlagen auf Mann in Bad Bergzabern ein

In der Nacht zum Sonntag ist es vor einem Lokal in Bad Bergzabern im Landkreis Südliche Weinstraße zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurde eine Person laut Polizei so verletzt, dass sie bewusstlos am Boden lag und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Zeugen sollen beobachtet haben, wie zwei Männer vor einem Lokal gemeinsam auf eine weitere Person einschlugen. Solange, bis der Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern nach einem Schlag ins Gesicht mit dem Kopf gegen die Hauswand prallte. Männer hatten Schlagring und Einhandmesser Danach traten die Männer laut Zeugenaussagen weiter auf die wehrlos am Boden liegende Person ein und flüchteten. Warum es zur Schlägerei kam, sei noch nicht bekannt. Die Polizei entdeckte die beiden Männer dann in einem weiteren Lokal und durchsuchte sie. Die Beamten stellten einen Schlagring und ein Einhandmesser sicher. Beide Männer mussten mit aufs Revier. Nach Polizeiangaben leisteten sie Widerstand, wurden deshalb gefesselt und kamen bis Sonntag früh in Polizeigewahrsam. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.