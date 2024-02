Brand in Ludwigshafener Hochhaus - 120 Menschen in Sicherheit gebracht

In der Nacht auf Samstag ist in einem Hochhaus in Ludwigshafen ein Feuer ausgebrochen. 120 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Drei Bewohner kamen in ein Krankenhaus.

Kurz nach Mitternacht gingen die Notrufe bei den Einsatzkräften ein. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Stadtteil Oggersheim in einer Wohnung in der fünften Etage ausgebrochen. Flammen schlugen aus einem Fenster und vom Balkon. Menschen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Drei Bewohner kommen in ein Krankenhaus Die Feuerwehr habe aber aus einer benachbarten Wohnung zwei Menschen ins Treppenhaus gebracht und verhindern können, dass sich das Feuer auf andere Wohnungen ausbreitet, so die Polizei. Zwei Männer und eine Frau wurden vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt wurden 120 Menschen aus dem Hochhaus gebracht und durch Einsatzkräfte betreut. Die Bewohner der unversehrten Wohnungen konnten noch in der Nacht in diese zurückkehren. Mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf bis zu 300.000 Euro geschätzt. Fünf weitere Wohnungen sind derzeit ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der unversehrten Wohnungen konnten noch in der Nacht in diese zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar.