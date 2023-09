Marder nagen gern an Kabeln und Leitungen im Motorraum von Autos. Laut Versicherern gibt es in Deutschland etwa 200.000 Marderschäden pro Jahr. Die Folgen können verheerend sein.

Vergangenen Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr auf einen Supermarktparkplatz in Bodenheim im Kreis Mainz-Bingen gerufen. Dort brannte es im Motorraum eines Autos. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr vermutet, dass ein Marder die Innenverkleidung der Motorhaube angefressen hatte. Diese war dann auf den heißen Motorblock gefallen und hatte angefangen zu kokeln.

Die Freiwillige Feuerwehr Bodenheim Nackenheim musste auf einem Supermarktparkplatz den Motorraum eines Autos löschen. Zuvor hatte sich vermutlich ein Marder dort zu schaffen gemacht. Freiwillige Feuerwehr Bodenheim Nackenheim

Marder sind das ganze Jahr über aktiv und nagen gern an Kabeln und Leitungen im Motorraum von Autos. Nach Angaben des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) kostet jeder Biss durchschnittlich etwa 450 Euro. Parkt ein Auto in Revieren von verschiedenen Mardern, werden die Leitungen, die von den Tieren markiert wurden, von anderen Mardern häufig komplett zerbissen. "Wird eine zerbissene Leitung zu spät bemerkt, kann das gefährliche Ausfälle der Fahrzeugtechnik verursachen", sagt die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach.

Brennendes Auto in Bodenheim ist ein Extremfall

Dass es durch Marderschäden dann zu einem Brand im Auto komme, sei eher ein Extremfall, schätzt Axel Kiesewalter von der Berufsfeuerwehr Mainz. "Dass ein Marderschaden explizit als Brandursache ausgemacht werden kann, erleben wir äußerst selten. Allerdings muss man dazu sagen, dass es bei Fahrzeugbränden im Nachhinein meistens generell schwer ist, die genaue Ursache zu ermitteln."

Im Herbst ist der Bestand von Mardern auch in Rheinhessen am größten. Dann sind die Jungtiere alt genug, um selbstständig unterwegs zu sein. dpa Bildfunk Ein Steinmarder guckt aus einem Loch, das sich in einer gemauerten Wand befindet.

Im Herbst sind viele Marder unterwegs

Jetzt im Herbst sei die Marder-Population am größten, erklärt Jäger Erhard Bäder aus dem Kreis Bad Kreuznach. Die Jungtiere, die im Frühjahr und Sommer zur Welt gekommen seien, seien nun alt genug, um eigenständig unterwegs zu sein. "Vor allem in Regionen, in denen es viel Niederwild wie Hasen oder Rebhühner gibt, fangen die Jäger ab September an, Fallen für Marder aufzustellen, so auch in Rheinhessen."

Marder sind Allesfresser. Die Fallen werden aufgestellt, um die Bestände, zum Beispiel der Rebhühner, zu schützen. Die schärfere Bejagung der Marder folge dann ab Oktober, sagt Erhard Bäder. "Im Laufe des Winters wird der Marder-Bestand dann aber auch auf natürliche Weise wieder kleiner, im Frühjahr ist er wieder am geringsten."

Marder bewegen sich nicht gerne auf engmaschigem Draht. Sogenannte Mardergitter werden daher unter den Motorraum gelegt und sollen die Tiere daran hindern, in den Motorraum zu klettern. SWR

Die Bejagung von Mardern diene aber natürlich vor allem dem Schutz des Niederwilds, weniger dem Schutz von Autos. Wer sein Fahrzeug vor Marderschäden bewahren will, kann zum Beispiel Folgendes tun:

Was gegen Marder-Bisse im Motor helfen kann: Wer regelmäßig unter die Motorhaube seines Autos schaut, kann anhand von Spuren sehen, ob ein Marder dort unterwegs war. Mit speziellen Sprays lässt sich das Sekret, mit dem die Tiere dort ihre Reviere markieren, zwar neutralisieren - der Gesamtverband der Versicherer (GDV) und der ADAC empfehlen aber eine professionelle Motorreinigung.

Marder gelangen normalerweise durch die untere Seite des Autos in den Motorraum. Hier kann ein engmaschiger Draht helfen. Dieser wird unter den Motor gelegt. Das soll die gelenkigen Tiere davon abhalten, in den Motorraum zu klettern.

Abschreckende Wirkung entfalten nach Angaben des GDV kleine Metallplättchen, die an den Einstiegsorten Stromschläge absondern, ohne die Tiere zu verletzen. Ähnlich unangenehm sind für Marder Ultraschallwellen, die der Mensch nicht hören kann. Quelle: Gesamtverband der Versicherer (GDV)

Marderschäden auch bei Elektroautos

Übrigens sind auch Elektroautos vor Marderschäden nicht gefeit: Nach Angaben des ADAC sind Elektroautos am Unterboden und im Motorraum meist vollflächig verkleidet und haben oft dicke Isolierungen und Abschirmungen. Wenn sich ein Marder aber durchbeißt, dann kann das ins Geld gehen. Denn die Hochvoltkabel im Motorraum dürfen laut ADAC aus Sicherheitsgründen nicht repariert werden, sodass der betroffene Kabelsatz komplett erneuert werden muss.