Erst Ludwigshafen, dann Landau, später Neustadt und bald auch Speyer. Immer mehr Städte in der Vorder- und Südpfalz blitzen selbst. Aber lohnt sich das? Ludwigshafen und Landau ziehen Bilanz.

Seit Anfang 2023 blitzt die Stadt Landau in Eigenregie. Die Messgeräte für die Tempokontrollen hatte sich die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben bis Mitte 2024 geliehen - um verschiedene Modelle zu testen und Erfahrungen zu sammeln. Im vergangenen Sommer kaufte sich Landau dann einen eigenen Blitzer - für rund 147.000 Euro.

Temposünder zahlen 2024 rund 370.000 Euro Strafen

Wie eine Stadtsprecherin auf SWR-Anfrage mitteilte, haben die Tempomessgeräte im Landauer Stadtgebiet und in den Stadtdörfern im vergangenen Jahr fast 7.600 Mal geblitzt. Das waren insgesamt rund 370.000 Euro an Bußgeldern, die wegen zu schnellen Fahrens in die Stadtkasse flossen. Der Blitzer sei mindestens einmal und höchstens dreimal pro Woche im Einsatz gewesen, so die Sprecherin.

Landau: 2024 deutlich mehr Temposünder geblitzt

Auffällig: Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadt Landau 2024 etwa 2.000 Mal mehr geblitzt. Ob das daran liegt, dass der neue Blitzer, der ja keine Miete mehr kostet, häufiger zum Einsatz kam, als die Leihmodelle, beantwortet die Stadtverwaltung nicht.

Klar ist aber: Die meisten Verstöße gegen das Tempolimit halten sich im Rahmen: In der Regel seien Autofahrer sechs bis 15 km/h zu schnell gefahren, so die Sprecherin. Aber es gibt auch einige Raser: Trauriger Spitzenreiter sei ein Fahrer, der das Tempolimit um knapp 60 km/h überschritten hatte.

Blitzen: Kein Geldsegen für die Stadtkasse

In Landau dürfte das Blitzen bisher nicht dazu dienen, die leere Stadtkasse zu füllen. Denn von den Einnahmen müssen ja die Ausgaben für einen eigenen Blitzer, die Kosten für das Personal im Ordnungsamt und auch noch Leihgebühren für Messgeräte abgezogen werden.

Aber: "Wir haben in den vergangenen beiden Jahren auch viele Erfahrungen gewonnen und können bestimmte Messstellen, insbesondere Gefahrenstellen, intensiv bearbeiten", so die Stadtsprecherin.

Bußgelder und Fahrverbote bei zu schnellem Fahren Wenn Ihr mit dem Auto außerorts zu schnell fahrt, müsst ihr ein Bußgeld zwischen 20 und 700 Euro zahlen, je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung. Innerorts liegen die Bußgelder für zu schnelles Fahren zwischen 30 und 800 Euro. Auch Flensburg ist beteiligt: Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Kilometern pro Stunde (außer- und innerorts) gibt es einen Punkt. 2 Punkte drohen außerorts ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h, innerorts ab 31 km/h – dabei bekommt ihr dann auch ein Fahrverbot von einem Monat. Eine komplette Übersicht über Bußgelder findet ihr online im Bußgeldkatalog .

Landau zieht Fazit zum Blitzen in Eigenregie

Die bisherige Bilanz der Stadt fällt jedenfalls positiv aus: Durch das Blitzen in Eigenregie sei man bei den Kontrollen flexibel und könne direkt reagieren, wenn sie Bürgerinnen und Bürger über zu schnelles Fahren beschweren, so die Stadtverwaltung. Zwar zeige die Zunahme an den Tempoverstößen, dass "der Lerneffekt noch auf sich warten lässt." Die Erfahrung in anderen Städten zeige aber, dass der Lerneffekt irgendwann eintritt.

"Wir ziehen ein positives Fazit – auch wenn, siehe Zahlen, der Lerneffekt noch auf sich warten lässt"

Ludwigshafen: Der Profi unter den Blitzer-Städten

Die Stadt Ludwigshafen hat beim Blitzen jede Menge Erfahren, denn sie macht das inzwischen seit genau 30 Jahren in Eigenregie. (Das Ziel ist in Bürokratie-deutsch "die Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr wegen der Überschreitung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten") Insgesamt stehen im Stadtgebiet sieben fest installierte Blitzer oder auch Blitzsäulen. Dazu kommen noch zwei mobile Blitzer, sogenannte Enforcement Trailer.

Blitzer-Stadt Ludwigshafen: fast 4,5 Millionen Euro für Tempoverstöße



Ludwigshafen meldet für das vergangene Jahr rund 107.000 Verfahren wegen zu schnellen Fahrens. Das Ordnungsamt habe rund 4.461.000 an reinen Verwarnungs- und Bußgelder erhoben - ohne Gebühren und andere Forderungen. Dabei habe es einige "Ausreißer" gegeben, die mehr als 60 Stundenkilometer zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter sei eine Geschwindigkeitsüberschreitung von über 70 km/h gewesen, so ein Stadtsprecher.

Lerneffekt durch Blitzer in Ludwigshafen?

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen zieht nach drei Jahrzehnten Blitzen in Eigenregie eine positive Bilanz: Vorrangiges Ziel der Tempokontrollen sei, Verkehrsunfälle wegen zu schnellen Fahrens zu vermeiden. Für die Sicherheit im Verkehr seien regelmäßige Kontrollen unverzichtbar. Dazu teilte ein Sprecher des Ordnungsamts mit: "Unfälle sollen durch die Geschwindigkeitsüberwachung verhütet, Unfallfolgen gemindert sowie schädliche Umwelteinflüsse begrenzt werden. Diese Aufgabe hat die Stadtverwaltung im Rahmen ihrer Ressourcen bislang mehr als zufriedenstellend gelöst."