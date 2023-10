Ludwigshafen: Bauarbeiten für Hochstraße Süd starten

per Mail teilen

In Ludwigshafen beginnen am Dienstagnachmittag die Arbeiten für den Wiederaufbau der abgerissenen Hochstraße Süd im Stadtzentrum.

Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) legen gemeinsam mit der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) symbolisch den Grundstein für das neue Teilstück der Hochstraße Süd. Beide Politiker werden der Oberbürgermeisterin außerdem offiziell die Förderbescheide für das Hochstraßenprojekt überreichen.

Das neue Teilstück der Hochstraße Süd wird als 500 Meter lange Spannbetonbrücke über die Innenstadt von Ludwigshafen führen. Neu gebaut werden auch die Zu- und Abfahrten sowie die Anschlüsse an die A650 in Richtung Bad Dürkheim und die Konrad-Adenauer-Brücke, die über den Rhein nach Mannheim führt.

Ludwigshafen: Hochstraße Süd kostet etwa 170 Millionen Euro

Die städtischen Bauplaner haben einen straffen Zeitplan: Bis Ende 2025 soll die neue Hochstraße Süd fertig sein und etwa 170 Millionen Euro kosten. Davon übernimmt der Bund 60 und das Land 25 Prozent. Den Rest, also etwa 25 Millionen Euro, muss die Stadt selbst bezahlen. Ein Grund dafür: Die Kosten für Abriss des Rathauses, dass der neuen Hochstraße weichen muss, werden von Bund und Land nur zu einem Bruchteil bezuschusst.

Die Bundesregierung hat zugesagt, insgesamt rund 335 Millionen Euro für die Sanierung des Hochstraßensystems in Ludwigshafen zu übernehmen, auch das entspricht 60 Prozent der Kosten. Das Land Rheinland-Pfalz will sich mit insgesamt etwa 139 Millionen Euro, also einem Viertel, daran beteiligen.

Hochstraße Süd: Bauarbeiten machen Krach und Staub

2019 musste der marode Brückenteil der Hochstraße Süd wegen Einsturzgefahr abgerissen werden. Seitdem klafft ein großes Loch in dem Straßenbauwerk mitten in der Innenstadt von Ludwigshafen zwischen dem Berliner Platz und der Walzmühle. Davor waren täglich rund 100.000 Autos und Lkw auf der Hochstraße Süd unterwegs.

Die Anwohner in Ludwigshafen müssen in den kommenden Jahren beim Bau der Hochstraße Süd mit Lärm und Staub rechnen, sagte der zuständige Projektleiter. Die beauftragten Baufirmen wollen die Belästigungen aber möglichst gering halten, beispielsweise indem sie den Staub mit Wasserstrahlern niederschlagen. Um den Zeitplan einzuhalten, soll auch samstags gearbeitet werden.

Die Hochstraße Süd soll ab 2026 die parallel laufende Hochstraße Nord ersetzen. Die wird dann abgerissen und zur Stadtstraße Helmut-Kohl-Allee umgebaut.