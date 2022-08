Ludwigshafen: Planungen für Rathaus-Abriss gehen in heiße Phase

per Mail teilen

Es wird ernst im Ludwigshafener Rathaus-Center. Die Planungen für den Abriss des 15-stöckigen Büroturms samt Einkaufszentrum gehen in die heiße Phase. Eine Rathaus-Begehung.

"Wir liegen voll im Zeitplan", sagte Projektleiter Klaus Möller bei einer Begehung der Baustelle am Dienstag. Und demnächst werden die Bürger auch sehen können, dass sich etwas tut im Rathaus-Center.

Ludwigshafen: Metallschrott im Büo der Ex-Oberbürgermeisterin

Bisher liefen die Arbeiten ausschließlich im Verborgenen: Im 15-stöckigen Büroturm wurde alles Brennbare aus den Büros entfernt. Fensterrahmen sowie Decken- und Wandverkleidungen wurden demontiert. Im ehemaligen Büro von Ex-Oberbürgermeister Eva Lohse im 15. Stock liegt mitten im Raum ein großer Berg Metallschrott.

Das ehemalige Büro der Oberbürgermeisterin - jetzt liegt hier Müll SWR

Nach und nach wird dieses Material aus den oberen Stockwerken mit den Aufzügen nach unten gefahren und entsorgt. Erst wenn oben alles entkernt ist, beginnt ein kleiner Bagger ein Stock nach dem anderen vorsichtig abzutragen. Auch diese Baustoffe werden per Aufzug nach unten gebracht.

Rathaus-Center Ludwigshafen: Bauzaun rund ums Gebäude

Für die Bürger wird Anfang September sichtbar, dass sich am Ludwigshafener Rathaus-Center etwas tut, sagte Projektleiter Klaus Möller. "Dann wird ein Bauzaun rund ums Gebäude aufgestellt." Im Warenhof-West und am Wasserbecken bei der Havering-Allee rücken Arbeiter an und beginnen mit dem Rückbau.

Ausgespart bleibt bisher der nördliche Teil der Einkaufs-Mall. Dort wird noch ein Laden betrieben. Advar Tolu bedient dort pro Tag rund fünf bis sechs Kunden in seinem Schuh- und Schlüsselservice. "Der Laden stört nicht beim Abriss", erklärte Klaus Möller. Die Stadt Ludwigshafen als Eigentümerin des Centers könne den Mietvertrag mit Tolu, der noch bis September 2023 läuft, problemlos erfüllen.

Ein Schuhmacher ist als Einziger noch im Rathaus-Center geblieben

Verhandlungen über eine Abfindung führten zu keinem Ergebnis. Als letzter von einstmals 75 Läden hat der Schuh- und Schlüsselservice "Rapid" deshalb noch immer geöffnet. "Ein Wahnsinn", sagte der Ladenbesitzer. Er habe kaum noch Umsatz und mache jeden Monat Verlust, klagte er. "Aber die Stadt Ludwigshafen hat noch höhere Kosten", so Tolu. Den nördlichen Teil der Einkaufsmall zu beleuchten, zu belüften, zu heizen und zu reinigen, das koste mindestens 20.000 Euro im Monat. "Warum kommt mir die Stadt nicht entgegen? Viel Steuergeld könnte dadurch gespart werden."

2025 ist das Rathaus in Ludwigshafen komplett abgerissen

Der Konflikt mit dem Ladenbesitzer verzögere den Abrissplan nicht, meinte Projektleiter Klaus Möller. "Im Oktober 2025 ist das Rathaus-Center weg – so wie ursprünglich geplant." Alle Beteiligten hoffen, dass es keine Probleme gibt wegen der stark steigenden Energie- und Transportkosten sowie des Mangels bei Fachkräften und Baumaterial.