Lustadt: Mögliches Aus für "Loschter Handkeesfescht"

per Mail teilen

Nicht nur Fastnachtsvereine ächzen unter den verschärften Sicherheitsregeln des Landes. Auch Wein- und Heimatfeste stehen vor dem Aus, zum Beispiel im südpfälzischen Lustadt.

Die Absage des Lustadter Handkäsfestes wäre eine "Katastrophe", sagt die Vereinsvorsitzende Anette Kloos. Das Fest, das seit 1925 rund um den 1. Mai auf einer Waldlichtung bei Lustadt (Kreis Germersheim) gefeiert wird, sei für sie der Inbegriff von Heimat und Pfälzer Lebensart. "Dieses Fest gehört zu unserer Identität", sagt Kloos.

Beim Lustadter Handkeesfescht in der Südpfalz wird traditionell Bier ausgeschenkt und natürlich Handkäse verzehrt Loschter Handkeesfescht e.V.

"Dieses Fest gehört zu unserer Identität. Eine Absage wäre eine Katastrophe."

Doch zwei Gründe könnten zu einer möglichen Absage führen: Zum einen müsste Kloos nach eigenen Angaben neuerdings als Vereinsvorsitzende persönlich für das Fest haften. Zum anderen würden aufgrund der geänderten Sicherheitsbestimmungen des Landes rund 30.000 Euro an Zusatzkosten auf die Veranstalter zukommen. Das sei kaum zu stemmen.

Lustadt: Entscheidung zum "Loschter Handkeesfescht" bis März

Bis spätestens zum 15. März müssten Kloos und die anderen Ehrenamtlichen in Lustadt mehrere tausend Handkäse vorbestellen. Bis zu diesem Tag soll spätestens klar sein, ob das "Loschter Handkeefescht" stattfindet oder nicht.

Bereits im vergangenen Jahr hatten verschärfte Sicherheitsregeln des Landes im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) zu Absagen oder neu gestalteten Heimat- und Weinfesten geführt.

Das Feiern von Weinfesten oder auch Fastnacht ist gar nicht mehr so einfach - auch in der Pfalz dpa Bildfunk Picture Alliance

Strenge Regeln für Veranstaltungen Die strengeren Regeln für Feste finden sich im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in Paragraf 26 "Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr bei öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel". Das POG unterscheidet zwischen Großveranstaltungen (15.000 Besucher zeitgleich oder 30.000 pro Tag) und kleineren Veranstaltungen. Bei Großveranstaltungen muss ein Sicherheitskonzept vorgelegt und bewilligt werden. Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern müssen bei der örtlichen Ordnungsbehörde angezeigt werden. Bei kleineren Veranstaltungen kann die Behörde dann die Vorlage eines Sicherheitskonzeptes, die Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines gewerblichen Bewachungsunternehmens verlangen.

Blütenfest in Rhodt: Schon 2022 an neue Vorgaben angepasst

So wurde beim Heimat- und Blütenfest in Rhodt unter Rietburg (Kreis Südliche Weinstraße) im Juni 2022 zum Beispiel erstmals Eintritt verlangt. Maximal 5.000 Menschen wurden gleichzeitig auf das Gelände gelassen.

Schorle und Sonnenschein beim Blütenfest in Rhodt unter Rietburg im Juni 2022 Quelle:Tourismus Rhodt, Foto: Timo Melk

Und dieses Jahr? Die Detailplanung sei noch nicht abgeschlossen, heißt es in Rhodt.

Knoppfest in Hochstadt: Planungen noch am Anfang

Ein anderes traditionsreiches Fest in der Südpfalz, das Wein- und Knoppfest in Hochstadt (Kreis Südliche Weinstraße), steht nach Angaben der Gemeinde erst ganz am Anfang der Planung. Ob die verschärften Sicherheitsregeln einen Einfluss haben werden, müsse erst noch geschaut werden. Im Februar soll es ein Planungstreffen mit den teilnehmenden Vereinen geben.