Am 23. Februar 2025 ist Bundestagswahl. "SWR Aktuell 360 Grad"-Host Marvin Neumann will in Ludwigshafen wissen: Was beschäftigt die Menschen? Was sollten Politikerinnen und Politiker anpacken?

Ludwigshafen ist eine Stadt, in der sich Gegensätze begegnen. Auf der einen Seite arme Stadtteile, auf der anderen Seite reiche, moderne und teure Wohngebiete. Quartiere mit schlechtem Ruf wie Hemshof treffen auf Nobel-Neubauten auf der Parkinsel.

Dazwischen will "SWR Aktuell 360 Grad"- Host Marvin Neumann herausfinden, was die Menschen zur Bundestagswahl 2025 beschäftigt. Werden in diesen Gesprächen Bruchlinien in der Gesellschaft sichtbar? Oder sind die Probleme und Sorgen in den verschiedenen Milieus vielleicht gar nicht so unterschiedlich?

Bundestagswahl 2025: Inflation, Migration, Schulden - Das ist euch wichtig | SWR Aktuell 360 Grad

Geld ist knapp

Bei den zahlreichen Gesprächen in der Stadt am Rhein wird schnell klar: Es geht oft ums Geld und dass sehr viele davon derzeit zu wenig haben. Beziehungsweise zu wenig davon übrig bleibt angesichts Inflation, hoher Lebensmittelpreise und steigender Wohnkosten. So geht es zum Beispiel Sandra, alleinerziehende Mutter und Studentin, die mit einem knappen Budget über die Runden kommt und sich wünscht, "dass es meiner Kleinen am Ende besser geht".

Ähnlich geht es aber auch Christina, die Marvin bei ihrem Spaziergang an der Rhein-Promenade trifft. Zwar komme sie gut über die Runden. Aber beim Einkaufen und bei Urlaubsplänen müssen auch sie und ihr Partner Ingo Abstriche machen.

Ludwigshafener Schmerzpunkt: Infrastruktur

Wegen der riesigen Baustellen und der Hochstraße Süd sehen in Ludwigshafen viele die Infrastruktur als dringendes Problem, das die Politik auf allen Ebenen angehen muss. Sei es Michael, der schon sein ganzes Leben an der immer wieder geflickten Bayreuter Straße lebt - oder Thomas, der nicht nur die Straßen als Problem sieht, sondern auch bei der Bahn-Infrastruktur und in den Schulen: "Jede zweite Autobahnbrücke ist gesperrt, die Bahn funktioniert nicht mehr und die Schulen sehen aus wie in der Dritten Welt. Das können wir der nächsten Generation auch nicht hinterlassen."

Ertan, Unternehmensberater aus Ludwigshafen-Oggersheim, hingegen besorgt der Rechtsruck in Gesellschaft und Politik. Er sagt von sich selbst, er sei "Migrantenkind" und hatte viele Jahre angenommen, Diskriminierung und Ausgrenzung würden weniger. Doch da habe er sich getäuscht, sagt er: "Es ist hoffähiger geworden, über Minderheiten herzuziehen." Das und noch viel mehr Stimmen zur Bundestagswahl 2025 gibt es in der neuen Folge "SWR Aktuell 360 Grad".