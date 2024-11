Deutschlands größter Pharmakonzern Boehringer sorgt dafür, dass Ingelheim eine wirklich reiche Stadt ist. 360-Grad-Host Marvin Neumann spricht mit Menschen, ob und wie sich das im alltäglichen Leben zeigt. Jetzt ist seine Youtube-Reportage "SWR Aktuell 360 Grad" online.

Die Gewerbesteuereinnahmen aus den Umsätzen des Pharmariesen Boehringer füllen Jahr für Jahr die Stadtkasse von Ingelheim. Deshalb kann sich die Stadt am Rhein leisten, was andere Städte nicht oder nur sehr schwer können: Zum Beispiel eine neu und modern gestaltete Mitte - mit dem Aushängeschild, der Kultur- und Kongresshalle "kING". Oder ein großes Fahrrad-Parkhaus am Bahnhof. Oder ein kostenloses Busangebot, täglich in den Abendstunden und am Wochenende.

Jugendzentrum "Yellow" bekommt fünf Sterne

"SWR Aktuell 360 Grad" wollte nun wissen: Kommt der Reichtum auch bei den Bürgern an? Deshalb hat Host Marvin Neumann zum Beispiel das Jugendzentrum "Yellow" besucht, das zumindest bei Google eine Fünf-Sterne-Bewertung hat.

Neben einer Kletterwand, einem Indoor-Basketballfeld und mehreren Tischtennisplatten hat es auch ein eigenes Tonstudio. Die jungen Menschen, die Marvin dort getroffen hat, fühlen sich wohl und wissen zu schätzen, was ihnen geboten wird.

Wie ist das Leben für Arm und Reich in einer sehr reichen Stadt ? | SWR Aktuell 360 Grad

Besitzer von Boehringer Ingelheim werden nicht erkannt

Oder im Ingelheimer Yachthafen spricht Marvin Neumann mit Bootsbesitzern. Spiegelt sich der Reichtum der Stadt auch im Reichtum seiner Bewohner wider? Nein, so die Meinung zweier Männer, die auf ihrer kleinen Yacht das schöne Wetter genießen. Sie seien aus der "ganz normalen Mittelschicht".

Aber ein paar Reiche gibt's natürlich auch, erzählt einer der beiden. Es gebe das Gerücht, dass die steinreichen Besitzer von Boehringer Ingelheim im Supermarkt einkaufen waren und keiner sie erkannt hat.

Marvin Neumann im Gespräch mit Migranten in der Neuen Mitte von Ingelheim SWR

Wohnen auch in Ingelheim für viele sehr teuer

Kehrseite der Medaille sind die hohen Mieten und Grundstückspreise in Ingelheim. Für viele ist Wohnen in Ingelheim teuer oder sogar zu teuer. Diese Erfahrungen machen auch die Helfer im Caritaszentrum St. Laurentius. Markus Krüger, der Leiter dort, sagt: "Auch in Ingelheim gibt es Armut. Vielleicht ein bisschen weniger als in anderen Kommunen, aber es gibt sie."

Die Caritas versuche, den Menschen Teilhabe zu ermöglichen - auch im Sinne von arbeiten. "Für preiswertes Wohnen tut Ingelheim einiges, muss aber auch in Zukunft damit weitermachen", erklärt Caritas-Leiter Krüger die Situation ärmerer Menschen.

Boehringer Ingelheim ist ein beliebter Arbeitgeber

Insgesamt zeigen spontane Begegnungen und Gespräche auf der Straße aber durchaus, dass die Ingelheimer zu schätzen wissen, was ihre Stadt ihnen bietet. Ein Paar erzählt zum Beispiel, dass sie wegen des Jobs beim Pharmakonzern Boehringer vom Bodensee nach Ingelheim gezogen sind und sich sehr wohl fühlen.

Natürlich besucht Marvin Neumann auch dieses Unternehmen, den Grund für Ingelheims Reichtum. Dort lasse es sich gut arbeiten, erzählt ihm einer der Mitarbeiter. Dabei sind es die "weichen" Faktoren, die ins Gewicht fallen: überaus geschätzte Kantinen, Spazierwege durch´s Grüne entlang des kleinen Flüsschens Selz und im Sommer sogar ein Sonnencreme-Spender.