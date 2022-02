In den von der Flutkatastrophe zerstörten Gebieten in Rheinland-Pfalz läuft der Wiederaufbau. Viele Betroffene leben seit Monaten in Notunterkünften. Hier die aktuelle Lage.

Dienstag, 8. Februar

Rechtsberatung für Bauherren im Ahrtal

7:45 Uhr

Menschen im Ahrtal erhalten ab kommender Woche Hilfe in rechtlichen Fragen beim Wiederaufbau. Wie der Verein Pro Justiz mitteilt, sind dazu vier Veranstaltungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dernau geplant. Wer Fragen zum Mietrecht hat oder wissen will, was bei Handwerksmängeln zu tun ist und welche Leistungen die Versicherungen erbringen müssen, kann sich beraten lassen. Danach sind auch individuelle Rechts-Beratungen für Flut-Betroffene möglich. Die Veranstaltung wird von dem Verein "Pro Justiz" organisiert, in Zusammenarbeit mit der Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion und der Handwerkskammer Koblenz.

Sonntag, 6. Februar

Baustoffzelt Kaiser an neuem Standort wiedereröffnet

19:05 Uhr

Wer nach der Flut alles verloren hat, ist dankbar für jede Hilfe und jede Spende. Ein wichtiger Pfeiler ist das Baustoffzelt Kaiser. Hier bekommen Betroffene gespendetes Werkzeug, Baumaterialien und vieles mehr. Weil das Baustoffzelt früher in Walporzheim direkt an der Ahr lag, ist man jetzt nach Grafschaft umgezogen. Am Sonntag war Wiedereröffnung.