Thema im Landtag: Welchen Anschluss soll es für das 9-Euro-Ticket geben?

Wenn es um Bus und Bahn geht, sind die Menschen das Warten gewöhnt. Insofern ist es nichts Neues, dass auch ein 9-Euro-Ticket-Nachfolger auf sich warten lässt. Heute diskutiert der Landtag darüber.

Viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer haben das 9-Euro-Ticket einfach geliebt und wünschen sich deshalb möglichst schnell ein Anschlussticket. Vor kurzem wurde dafür in Mainz demonstriert. Der Landtag diskutiert heute zum Auftakt nach der Sommerpause über das Thema. Das ist der aktuelle Stand:

Wer finanziert eigentlich den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)?

Der ÖPNV ist grundsätzlich erst einmal Sache der Bundesländer, auch die Finanzierung. Doch auch wenn es so in den Gesetzen steht, in der Realität mischt der Bund mit und buttert viel Geld in Bus und Bahn. Derzeit schießt der Bund gut neun Milliarden Euro im Jahr für ganz Deutschland zu. Bisherige Planungen sehen vor, dass die Mittel aus Berlin bis 2030 weiter ansteigen sollen auf bis zu 13,2 Milliarden jährlich.

Wie viel Geld spült der Fahrkartenverkauf den ÖPNV-Betrieben in die Kasse?

Bus- und Bahnfahrkarten empfinden viele Menschen als teuer. Gerade erst gab es zum Beispiel bei der Mainzer Mobilität einen Tarifwechsel zum 1. Juli - Einzelfahrscheine, Tageskarten oder Wochenkarten wurden teurer. Viele andere Verkehrsbetriebe planen ebenfalls Preiserhöhungen, weil die Kosten deutlich gestiegen sind. Nichtsdestotrotz machen die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums nicht einmal die Hälfte des Geldes aus, das in Deutschland für den ÖPNV ausgegeben wird.

Welcher Vorschlag aus Berlin liegt gerade auf dem Tisch?

Ein Ticket für den gesamten Nahverkehr in Deutschland zu einem bezahlbaren Preis - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, dass es das auch künftig geben wird. Das Angebot dazu aus Berlin an die Bundesländer: Jährlich 1,5 Milliarden aus dem Bundeshaushalt für ein bundesweites Nahverkehrsticket. Preisvorstellung der Berliner Ampelkoalition: zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Allerdings ist der 1,5-Milliarden-Zuschuss an die Bedingung geknüpft, dass die Länder mindestens den gleichen Betrag zur Verfügung stellen.

Was sagt die Landesregierung zum Vorschlag aus Berlin?

Rheinland-Pfalz will sich einer Beteiligung an der Finanzierung eines bundesweiten Nahverkehrstickets nicht verschließen: Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun sagte am Montag, Rheinland-Pfalz werde seinen Obolus beitragen, auch wenn eine Alleinfinanzierung durch den Bund wünschenswert gewesen wäre. Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte zuvor bereits erklärt, dass es ein solches Ticket nicht dauerhaft für neun Euro geben könne. Aber es habe sich ein Fenster für ein Nachfolgemodell aufgemacht. Allerdings müsse auch die Infrastruktur entsprechend angepasst werden. Es gehe nicht nur um einen attraktiven Preis, sondern auch um das Angebot von Bus- und Bahnverbindungen, vor allem im ländlichen Raum, der bislang unterversorgt sei. In Ballungsräumen müssten dagegen Engpässe beseitigt werden. Deshalb fordern die Länder auch hierfür mehr Geld vom Bund.

Und was meint die Opposition?

Die CDU hält nicht so viel davon, jetzt ein bundesweites Nahverkehrsticket einzuführen - egal ob zu 29, 49 oder 69 Euro. Markus Wolf, CDU-Landtagsabgeordneter und Obmann im Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität, zählt die für seine Fraktion drängendsten Probleme auf: Es brauche zunächst dringend Investitionen ins Bahnnetz, mehr Züge, Busse und Personal. Außerdem müsse der ÖPNV mit neuen Angeboten flächendeckend im ländlichen Raum verfügbar gemacht werden. Erst wenn das alles abgearbeitet sei, mache ein übergreifendes Nahverkehrsticket Sinn.

Wo liegen die Bremsklötze in dem Prozess?

Wie immer ist vor allem das liebe Geld das große Hindernis, das aus dem Weg geräumt werden muss: Die Einigung über den Preis dürfte dabei am Ende wohl das kleinere Problem sein, das beim Zuschnitt eines bundesweiten Nahverkehrstickets gelöst werden muss. Die Bundesländer fordern vom Bund insbesondere Unterstützung beim Ausbau und bei der Modernisierung der gesamten ÖPNV-Grundausstattung - wie zum Beispiel mehr Angebote im ländlichen Raum, mehr Fahrzeuge, mehr Personal. Dafür müsse der Bund die sogenannten Regionalisierungsmittel, mit er den ÖPNV mitfinanziert, deutlich aufstocken.

Wann können wir das Nachfolgemodell vom 9-Euro-Ticket kaufen?

Ehrlicherweise kann die Antwort da nur lauten: Nichts Genaues weiß man. Allein die technische Umsetzung braucht nach Angaben der Verkehrsunternehmen etwa drei Monate. Aber die Technik ist wohl eher das kleinere Problem. Das größere dürfte das politische Gezerre zwischen Bund und Ländern, zwischen Regierung und Opposition sein. Noch also ist der Fahrplan für den 9-Euro-Anschluss ungeschrieben.