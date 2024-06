Kumulieren und Panaschieren - die Game-Changer für manchen Kandidaten in RLP

per Mail teilen

Es gibt sie: Kandidaten, die in Kommunalwahl-Listen weit unten standen und dann nach oben katapultiert wurden. Prominentes Beispiel: Innenminister Ebling. Aber bei weitem nicht der einzige in RLP.

Es klingt ein wenig kurios, aber: Der rheinland-pfälzische Innenminister und frühere Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) wird künftig im Stadtrat der Landeshauptstadt sitzen. Und das, obwohl Ebling auf Platz 30 der Liste der Mainzer SPD gestanden hatte. Am Ende konnte es aber so viele Wählerstimmen auf sich vereinen, dass er auf Rang vier vorrückte. Bei zwölf Plätzen im neuen Stadtrat, die sich die SPD auf sich ziehen konnte, ein sicherer Platz.

Kumulieren und Panaschieren heißt das Stichwort. Bei Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz können Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen nämlich auf verschiedene Kandidaten verteilen (panaschieren) oder einem einzelnen Bewerber mehrere geben (kumulieren). Kandidaten, die eigentlich weit unten in der Liste ihrer Partei oder Wählergruppe stehen, können durch diese direkte Stimmen "nach oben wandern".

Ebling selbst teilte mit: "Ich freue mich über den großen Zuspruch und unterstütze gern ein tolles Team der Mainzer SPD. Für meine Heimatstadt ehrenamtlich tätig zu sein ist sowieso immer eine Freude."

Von ganz hinten auf die Top-Plätze der Wahllisten

Ebling ist damit aber in Rheinland-Pfalz bei weitem kein Einzelfall: In der Vulkaneifel etwa schaffte es der Dauner Schauspieler Martin Geisen für die SPD scheinbar wie aus dem Nichts in den Kreistag. Gestartet war er vom wenig aussichtsreichen Listenplatz 11. Im Stadtrat wurde er sogar vom Platz 7 auf Platz 1 gewählt. Hier 👇 seine Geschichte:

In Ludwigshafen scheint Dennis Schmidt von der CDU extrem beliebt zu sein. Der Mann gewann die Ortsvorsteherwahl im 6.000-Einwohner-Stadtteil mit mehr als 78 Prozent der Stimmen. Auf der Stadtratsliste wurde der 31-Jährige von Platz fünf auf Platz drei hochgewählt. Schmidt wird daher sogar schon als möglicher OB-Kandidat für die CDU in Ludwigshafen gehandelt.

Von Platz 14 auf der Ludwigshafener CDU-Liste wurde Anita Hauck auf Platz neun hochgewählt. Sie hatte vor gut zehn Jahren als "Miss Ludwigshafen" Schlagzeilen gemacht.

Auch in Bad Dürkheim verzeichnet die dortige CDU einige "Aufsteiger": Johannes Steiniger etwa sprang von Listenplatz drei auf eins in den Dürkheimer Stadtrat und nutzte damit seine Bekanntheit als Bundestagsabgeordneter.

Bekanntheit und Erfahrung von Vorteil

Noch größer waren die Sprünge der "Ü-60-Kandidaten“ mit viel Bekanntheit und Erfahrung bei der CDU. Der Winzer und Wurstmarkt-Winzermeister Helmut Darting kam von Platz 32 hoch auf Rang 10 im Stadtrat. Und der ehemalige Chef einer Metzgerei und ehemaliger Beigeordneter der Stadt, Gerd Ester, verbesserte sich von Platz 31 auf 11. Beide wollten eigentlich in den "Politiker-Ruhestand", verschieben das Polit-Rentnerdasein aber und bringen sich weiter im Stadtrat ein.

In Frankenthal, wo die FWG erdrutschartig Stimmen gewonnen hat und statt drei nun 18 Sitze im Stadtrat hat, fällt Rudi Sturm von der FWG auf. Er "stürmte" von Rang 24 auf Platz zwei. Die mögliche Erklärung: der 70-Jährige ist Obst- und Gemüsehändler und wohl jeder auf dem Frankenthaler Marktplatz kennt ihn.

Dass Bekanntheit kein Nachteil ist dürfte auch auf Christian Baldauf zutreffen: Der CDU-Mann wurde von Platz acht auf eins hochgewählt, seine Tochter Marlene von vier auf zwei.

Schließlich noch ein Blick nach Landau: Dort sprang der Magier, Zauberkünstler und Chef vom "Gloria Filmpalast", Peter Karl, von Listenplatz 13 auf sieben und zieht in den Stadtrat ein, nämlich für die SPD.

Von Platz 26 auf die 1 katapultiert

Einen Riesensprung über die Liste machte auch Holger Zwick aus Dahn, der es für die Freien Wähler in den Kreistag Südwestpfalz geschafft hat - immerhin von Listenplatz 26 auf die Eins. Wie das gelang, erklärt er hier 👇 im Interview:

Auch in Bitburg dürfte die Konstellation im Stadtrat spannend werden: Mit Joachim Streit (Freie Wähler) kehrt nämlich der ehemalige Bürgermeister zurück in den Stadtrat - was offenbar ausdrücklicher Wähler-Wille war. Streit ging auf Platz 32 ins Rennen, landete aber letztlich auf Platz eins seiner Partei. Jetzt muss der künftige Europaabgeordnete Streit sein Mandat nur noch annehmen.