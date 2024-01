Wieder Demos gegen Rechtsextremismus im Norden von RLP

Am Wochenende werden wieder Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie setzen. Gleichzeitig wird in Veranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Am vergangenen Wochenende haben über eine Million Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus protestiert, etwa in Koblenz. Auch an diesem Wochenende gibt es wieder einige Demonstrationen und Kundgebungen im Norden von Rheinland-Pfalz. Sie wurden durch Recherchen von Correctiv über ein geheimes Treffen von Rechtsextremen in Potsdam ausgelöst.

Für viele Menschen wurde damit eine Grenze überschritten. Seit der Veröffentlichung Anfang Januar gibt es viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland. Und die Proteste gehen weiter, auch im Norden von Rheinland-Pfalz.

Deshalb ist rechts nicht gleich rechtsextrem Für manche ist rechts eine Abkürzung für rechtsextrem. Aber: Schaut man sich die politischen Bedeutungen beider Wörter an, gibt es klare Unterschiede zwischen "rechts" sein und "rechtsextrem" sein: Wer rechtsextrem ist, glaubt, dass Menschen ungleich viel wert sind und möchte das auch gewaltsam durchsetzen. Rechtsextreme vertreten antisemitische und fremdenfeindliche Einstellungen. Ihr Handeln ist oft verfassungsfeindlich. Sie wollen die Demokratie abschaffen. Wer politisch rechts ist, denkt, dass Menschen verschieden sind und findet das auch gut. Individuelle Freiheit ist sehr wichtig. Rechte werden auch als konservativ bezeichnet. Das heißt, sie wollen wenig verändern und Traditionen sowie alte Werte und Regeln behalten. Ein Beispiel dafür ist das klassische Familienbild von Frau und Mann. Aber: Alles was sie tun, ist mit der Verfassung vereinbar. Sie wollen die Demokratie.

Demos am Samstag in Mayen, Bad Breisig und Zell

In Mayen ruft ein breites Parteienbündnis am Samstag zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Ab 11 Uhr wird dort unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt! Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte" protestiert. Gleichzeitig findet auch in Bad Breisig eine "Demonstration für Demokratie und Freiheit" im Kurpark statt. In Zell an der Mosel treffen sich Menschen um 15 Uhr am Schwarze-Katz-Brunnen auf dem Marktplatz zu einer Demo für die Demokratie.

Auch am Sonntag Demonstrationen in Boppard, Ahrweiler und Cochem

Auch am Sonntag wird im nördlichen Rheinland-Pfalz weiter demonstriert. Um 11 Uhr etwa in Boppard am Musikpavillon in der Rheinallee. Um 14 Uhr startet am Bahnhof in Ahrweiler ein Protestzug unter dem Motto "SolidAHRität für unsere Demokratie!". Die Abschlusskundgebung findet dann auf dem Marktplatz statt.

Auch in Cochem ist am Sonntag eine Großkundgebung angemeldet. Ab 15 Uhr heißt es da auf dem Endertplatz: "Aufstehen für die Demokratie".

Viele fragen sich: Wiederholt sich die Geschichte?

Viele Menschen auch im Norden von Rheinland-Pfalz haben Angst, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Gerade der Holocaust-Gedenktag am Samstag zeigt, wie wichtig es ist, für Demokratie und Toleranz und gegen Rechtsextremismus einzustehen: Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Deshalb wird an diesem Tag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Gedenkmarsch in Andernach erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Der rheinland-pfälzische Landtag erinnert 2024 besonders an die Menschen, die als "Asoziale" und "Berufsverbrecher" verfolgt wurden. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Mainz zeichnet ein Schülerprojekt aus Montabaur die Lebensläufe von Verfolgten aus dem Westerwald nach. In der Region erinnern zudem verschiedene weitere Veranstaltungen an die Opfer der NS-Zeit.

So wird etwa in Andernach am Samstagnachmittag zu einem Gedenkmarsch anlässlich des 79. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz aufgerufen. Beginn ist um 17 Uhr am Alten Rathaus, von dort aus wollen die Teilnehmenden zum Platz der ehemaligen Synagoge und weiter zur Mittelrheinhalle laufen. Initiator ist der Gründer der Initiative Pulse of Europe Koblenz.

Gedenkveranstaltungen in Lahnstein und Andernach

Am Sonntag lädt das evangelische Dekanat Nassauer Land zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Friedenskirche im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen im Rhein-Lahn-Kreis ein. Ab 15 Uhr soll dort an die Millionen jüdischer Menschen erinnert werden, die während des Nationalsozialismus ermordet wurden.

In der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Neuwied findet am Sonntag ab 17 Uhr ein ganz besonderes Konzert statt. Joram Bejarano und Kutlu Yurtseven von der HipHop-Band Microphone Mafia lösen damit ein Versprechen ein, dass sie der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano gegeben haben, die im Sommer 2021 starb. Zusammen mit ihrem Sohn Joram und den Rappern von der Band Microphone Mafia hatte Esther Bejarano in den letzten Jahrzehnten gegen Antisemitismus, Rassismus und Faschismus gekämpft. Das wird nun von den beiden fortgeführt.

In der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach wird am Montag, den 29. Januar, an die mehr als 1.400 Patientinnen und Patienten erinnert, die während des NS-Euthanasie-Programms von der Andernacher Klinik aus zur Ermordung unter anderem nach Hadamar bei Limburg gebracht wurden.

Autorin liest in Andernach, Koblenz zeigt Film über Holocaust-Überlebenden

"Mein Großvater hätte mich erschossen" - so heißt das Buch von Jennifer Teege, das sie über ihren Opa Amon Göth geschrieben hat: Er war unter anderem als Kommandant eines Konzentrationslagers bei Krakau in Polen für den Tod tausender Menschen verantwortlich. Seine Enkelin hat einen Vater, der aus Nigeria in Afrika stammt. Am 30. Januar kommt die Autorin zu einer Lesung nach Andernach.

In Koblenz wird am 4. Februar ein Dokumentarfilm über Werner Appel gezeigt. Er hatte einen jüdischen Vater und überlebte den Holocaust. In dem Film nimmt er den Zuschauer mit in das Koblenz seiner Kindheit. Und in der Citykirche in Koblenz läuft noch bis zum 9. Februar eine Ausstellung über junge Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden.