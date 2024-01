Der Trierer Sinto Christian Pfeil wird als Überlebender des Holocaust heute vor der UNO sprechen. Pfeil ist 1944 im Ghetto Lublin im besetzten Polen zur Welt gekommen.

Man sagt, es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe.

Wie kann ein neugeborenes Baby, das im Januar 1944 im Ghetto Lublin im von den Nazis besetzten Polen zur Welt kommt, überleben? Es kommt auch Christian Pfeil wie ein Wunder vor.

Als Baby im NS-Arbeitslager

Seine Mutter hätte ihn in in ein Tuch eingepackt und immer zur Arbeit nach draußen mitgenommen, ihn nie in der Baracke zurückgelassen, erzählt er. Von 100 Babies, die wie er im Ghetto geboren wurden, seien 99 gestorben oder ermordet worden. "Man sagt, es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe." Gerade hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Seine Eltern und sieben Geschwister, das älteste Kind war 13 Jahre alt, waren am 16. Mai 1940 von den Nazis aus Trier deportiert worden. Bis 1945 mussten sie in verschiedenen Konzentrationslagern Zwangsarbeit leisten, auch die Kinder. Sie überlebten. Verwandte von ihnen waren in Auschwitz ermordet worden.

Klemens, Alfons und Louise Pfeil aus Trier wurden 1940 von den Nationalsozialisten deportiert und 1943 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Sie waren 19, 16 und 13 Jahre alt. SWR

Wir wurden behandelt wie der letzte Dreck.

Trotz allem kehrte die Familie Pfeil nach dem Krieg nach Trier zurück, es war eben schon seit drei Generationen ihre Heimat gewesen, sagt Christian Pfeil. Doch auch nach dem Krieg wurden sie als Sinti ausgegrenzt.

"Die Verachtung und Erniedrigung der Sinti und Roma war nicht nach dem Krieg vorbei. Ich habe es in der Schule gemerkt, in der Ausbildung, auf den Ämtern. Wir wurden behandelt wie der letzte Dreck." Erst 1982 erkannte die deutsche Bundesregierung an, dass Sinti und Roma Opfer des Nationalsozialismus waren, dass die Nazis das Ziel hatten, sie zu vernichten.

Diese Angst ist immer da.

Morddrohungen und Rechtsextremismus

Trotz aller Widrigkeiten geht Christian Pfeil seinen Weg. Er wird Sänger und Gastronom. Als das Fernsehen Anfang der 1990er Jahre eines seiner politischen Lieder gegen Rechtsextremismus sendet, bekommt er Morddrohungen. Zweimal wurde sein Lokal in Trier verwüstet.

Er ist seitdem nie wieder als Sänger öffentlich aufgetreten. Er zog sich in die Eifel zurück, betrieb einen Landgasthof. "Diese Angst ist immer da", sagt Christian Pfeil.

Holocaust-Rede vor der UNO

"Diese Einladung nach New York war schon etwas ganz Besonderes.", sagt Christian Pfeil. Er sei überrascht gewesen und habe sich sehr gefreut morgen vor den Vereinten Nationen sprechen zu dürfen.

Der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma habe ihn vorgeschlagen. Seit er in Ruhestand ist, spricht er regelmäßig als Überlebender des Holocaust bei Gedenkveranstaltungen oder mit Jugendlichen.

Dass er irgendwann einmal von den Vereinten Nationen als Redner eingeladen werden würde, dass hätte sich Christian Pfeil als Kind nicht träumen können. Er will morgen in New York über seine Lebensgeschichte und das Schicksal seiner Familie sprechen und über die Situation der Sinti und Roma in Osteuropa. Aber auch über die Gegenwart, in der Angriffe auf Juden und auch auf Sinti und Roma wieder zunehmen. Diese Entwicklung macht ihm Angst und er befürchtet und rechnet damit, dass sich die Geschichte wiederholt.

Es ist schon sehr erschreckend.

Das Trierer Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus unter Sinti und Roma wurde 2012 eingeweiht. Der Künstler Clas Steinmann hat es entworfen. SWR

Zur aktuellen politischen Lage sagt Christian Pfeil, "Wenn man heute als Jude nicht mehr öffentlich seine Kippa oder den Davidstern tragen kann, ohne vielleicht angegriffen zu werden, dann ist es schon sehr erschreckend. So fing es 1936 an. Ich habe als Sinto sehr viel Angst, dass sich das wiederholen wird. Zuerst waren die Juden dran und dann kamen die Sinti und Roma. Die Zeit ist für mich erschreckend nah an 1936."

Jugend ist die Zukunft und die Jugend muss aufgeklärt werden.

Holocaust Rede in New York und Berlin

Es gibt immer weniger Überlebende des Holocaust, die noch als Zeitzeugen mit Jugendlichen reden können. Christian Pfeil hat vor ein paar Jahren in Auschwitz mit Jugendlichen über den Holocaust geredet. Nach seinem Auftritt morgen bei den Vereinten Nationen in New York wird Pfeil dann am kommenden Mittwoch beim Holocaust-Gedenken in Berlin sprechen.

Er will vor allem junge Menschen erreichen. "Jugend ist die Zukunft und die Jugend muss aufgeklärt werden", sagt er. "Ich rate jeder Klasse, einmal eine Gedenkstätte in einem früheren Konzentrationslager zu besuchen, denn die Jugend kann sich diesen Völkermord nicht vorstellen."