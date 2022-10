Seit September sorgt eine Baustelle auf der A3 regelmäßig für lange Staus und Unfälle. Das belastet die Menschen im nahen Nentershausen und sorgt dort für Ärger und Frust.

An einem ganz normalen Nachmittag um 16:30 Uhr an der Hauptstraße in Nentershausen - es ist Rush-Hour und ein Auto reiht sich ans nächste. Zwischendurch rattern auch immer wieder schwere Lkw vorbei. Es ist laut und unangenehm. Wer sich an der Straße unterhalten will, muss sich fast anschreien. Einer, der das täglich hautnah erlebt, ist Manuel Heck. Bei ihm liegen die Nerven inzwischen blank.

"Es fängt morgens um fünf Uhr mit dem regulären Verkehr an", erzählt er. Wenn dann tagsüber auf der A3 nur zähfließender Verkehr sei, würden die Fahrer vom Navigationsgerät umgeleitet und führen alle durch den kleinen Westerwaldort, beklagt sich Manuel Heck. "Wenn dann noch ein Unfall auf der A3 ist, geht hier in Nentershausen gar nichts mehr." Und Unfälle passieren in der Baustelle auf der A3 bei Montabaur momentan sehr oft.

Drei Fragen und Antworten zur Baustelle auf der A3 Was wird an der Baustelle gemacht? Seit dem 1. September wird die A3 zwischen der Anschlussstelle Diez und dem Autobahndreieck Dernbach saniert. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird dort auf etwa vier Kilometern Länge die Asphaltschicht komplett erneuert. Die Bauarbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Wieso kommt es immer wieder zu Staus? Nach Auskunft der Autobahn GmbH hängt das zum einen mit der Baustelle selbst zusammen, weil auf der A3 weniger Fahrspuren zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gebe es auf diesem Teil der Autobahn viel Verkehr, nämlich rund 110.000 Fahrzeuge pro Tag. Zudem habe es in der Baustelle bei Montabaur in den vergangenen Wochen auch immer wieder Unfälle gegeben. Das habe zusätzlich für teils lange Staus gesorgt. Gab es keine Möglichkeit, die Baustelle anders einzurichten? Laut Autobahn GmbH ist das nicht möglich gewesen. Allerdings sei die Baustelle am vergangenen Montag für den zweiten Bauabschnitt umgestellt worden. Seitdem stünden in beiden Fahrtrichtungen drei verengte Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH erwartet, dass der Verkehr dadurch jetzt wieder besser fließt.

Viel Verkehr - auch ohne Baustelle auf der A3

Rund 14.000 Autos fahren ohnehin etwa jeden Tag durch Nentershausen, erklärt Bürgermeister Thomas Weidenfeller. Durch die Umleitungen von der A3 sind es seiner Einschätzung nach jetzt täglich bis zu 25.000 Autos.

Das sei für alle im Ort eine enorme Belastung und ein Verlust an Lebensqualität, bedauert auch Andreas Heck, ein weiterer Anwohner. Doch nicht nur die Menschen in Nentershausen würden durch das tägliche Chaos und die Baustelle auf der A3 gestresst. "Bei den Leuten, die hier durchfahren, die vorher auf der A3 im Stau gestanden haben, da liegen die Nerven blank", sagt Heck. "Da hält keiner an und lässt einen mal raus oder über die Straße."

Das sei vor allem für ältere Mitbürger ein Problem, die die Straße nicht mehr so schnell überqueren könnten. Aber auch für Anwohner, die minutenlang warten müssten, bis sie mal mit dem Auto aus ihrer Einfahrt oder Garage fahren könnten.

Bürgermeister Thomas Weidenfeller (rechts) mit Anwohnern der Hauptstraße in Nentershausen. SWR

Immer mehr Bürger aus Nentershausen beschweren sich

Die Stimmung im Ort sei dementsprechend schlecht, sagt Bürgermeister Thomas Weidenfeller. Die Bürger stünden Schlange in seiner Sprechstunde, um sich zu beschweren. "Die Leuten haben gesagt, wir sollen mal eine Demo auf der Straße machen. Aber die müssten wir ja anmelden, das bekommen wir sowieso nicht genehmigt."

Keine Lösung für Verkehrsproblem in Sicht

Nentershausen liegt an der rheinland-pfälzischen Landesgrenze zu Hessen und ebenso an der Grenze zwischen dem Westerwaldkreis und dem Rhein-Lahn-Kreis. Deshalb würden viele Berufspendler durch den Ort auf die A3 und von dort weiter Richtung Frankfurt oder Köln fahren, erklärt Thomas Weidenfeller. Nentershausen ist die offizielle Umleitungsstrecke, wenn es auf der Autobahn Stau gibt.

Die Gemeinde fordert daher bereits seit vielen Jahren den Bau einer Umgehungsstraße. Nach Auskunft der Anwohner wäre das die einzige Lösung für das Verkehrsproblem. Bürgermeister Weidenfeller zuckt aber mit den Schultern: "Gesprochen wurde darüber bei den zuständigen Behörden schon viel, getan hat sich nichts."