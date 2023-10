Traurige Gewissheit: Die seit Weihnachten 2022 vermisste Rahel M. aus Montabaur ist getötet worden. Laut Staatsanwaltschaft Limburg wurde ihre Leiche gefunden.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Mittwochvormittag dem Haftrichter am Amtsgericht in Limburg vorgeführt. Die Leiche von Rahel M. sei bei dem Tatverdächtigen in der Wohnung gefunden worden, so der zuständige Oberstaatsanwalt.

Der Mann soll Rahel M. an Weihnachten 2022 Betäubungsmittel injiziert haben, daraufhin sei sie bewusstlos geworden und kollabiert. Der Beschuldigte soll sie noch lebend in eine Tasche gepackt und an der Lahn abgelegt haben. Durch Suchmaßnahmen der Polizei aufgeschreckt, habe er die Leiche dann zurück in seine Wohnung gebracht. Dort wurde sie nach Auskunft des Oberstaatsanwalts am Montag aufgefunden.

Vermisste aus Montabaur seit Heiligabend nicht mehr gesehen

Rahel M. war laut Staatsanwaltschaft an Heiligabend 2022 das letzte Mal von ihrem Mitbewohner in Montabaur gesehen worden. Seitdem galt sie als vermisst. Die Polizei hatte in diesem Jahr mehrfach Uferabschnitte an der Lahn in Hessen nahe der rheinland-pfälzischen Grenze abgesucht. Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft in der Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Mit Spürhunden an Land und zu Wasser hatten Polizeikräfte mehrmals Uferbereiche der Lahn in Hessen abgesucht. SWR

Leichensuche am Ufer der Lahn in Hessen

Die Ermittler vermuteten zuletzt, dass die Leiche der Frau zwischen Villmar und Runkel in der Lahn oder im angrenzenden Böschungsbereich abgelegt worden sein könnte. Dafür sprach auch der Hinweis eines Anglers. Der hatte angegeben, möglicherweise ein Haarbüschel der Getöteten aus der Lahn gefischt zu haben.

Durch umfangreiche Ermittlungen und Zeugenvernehmungen seien die Ermittler dem Beschuldigten auf die Spur gekommen, so der zuständige Oberstaatsanwalt. Darüber hinaus hat den Angaben zufolge der Einsatz von Leichenspürhunden auf dem Wasser und am Fundort der Leiche eine entscheidende Rolle gespielt.