Frau aus Montabaur seit Weihnachten vermisst

Die Kripo Montabaur versucht herauszufinden, wo sich Rahel Müller aufhält. Die 34-Jährige ist spurlos verschwunden - und das schon seit Weihnachten.

Den Polizeiangaben zufolge wurde Rahel Müller zuletzt an Heiligabend in ihrer Wohnung in Montabaur gesehen. Seitdem fehle von ihr jede Spur, heißt es. Die vermisste 34-Jährige ist mittelgroß und schlank. Zudem sind ihre Haare auffallend rot gefärbt. Welche Kleidung sie zuletzt getragen hat, wissen die Ermittler nicht.

Vermisste Rahel Müller - Kripo Montabaur bittet um Hinweise

Die Kripo Montabaur setzt jetzt auf die Hilfe von Zeugen, um herauszufinden, wo Rahel Müller ist. Sie bittet deshalb um Hinweise und will wissen, wer etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen kann. Außerdem interessiert es die Beamten, wer die 34-Jährige am Tag ihres Verschwindens, am 24. Dezember 2022, oder auch danach noch gesehen hat.

Hinweise an die Polizei in Montabaur (02602/ 92260) oder jede andere Polizeidienststelle.