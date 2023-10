Lukasmarkt, Burgleuchten, Genussmarkt - Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Das Wochenende in der Region Koblenz hat Einiges zu bieten: Der Lukasmarkt in Mayen startet, die Burg Rheinfels erscheint in neuem Licht und in Winningen lädt der erste Genussmarkt zum Schlemmen ein.

In Mayen beginnt am Samstag das größte Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz: der Lukasmarkt. Einmal im Jahr wird er neun Tage lang in der Mayener Innenstadt veranstaltet - und das bereits seit 1405. Früher überwog der Handel - heute ist die gesamte Innenstadt mit attraktiven Volksfest-Fahrgeschäften ausgestattet. Karussells, Ponyreiten, Süßwaren- und Imbisstände und vieles mehr stehen auf den Plätzen und in den Gassen des Mayener Zentrums. Dazu präsentieren an zwei Tagen rund 200 Krammarkthändler in den Fußgängerzonen ihr Warensortiment.

Nur wenige hundert Meter neben dem Festplatz auf dem Viehmarktplatz gibt es dienstags ein großes Showprogramm für den Pferdemarkt. Es zeigt in jedem Jahr einen Querschnitt durch die große Welt der Pferde, wie zum Beispiel Iberische Pferde, Postkutschen und Westernpferde. Mittwochs findet auf dem gleichen Gelände der einzige Schafmarkt in Rheinland-Pfalz statt. Hier präsentieren verschiedene Schafzüchter ihre unterschiedlich-wolligen Rassen.

Der Schafmarkt in Mayen (Archiv 2022): Die wollige Zuchtpräsentation auf dem Lukasmarkt SWR

Am zweiten Sonntag findet der Höhepunkt der Lukasmarktwoche statt: Das große Feuerwerk, das von der Genovevaburg abgeschossen wird. Insgesamt wurden in den letzten Jahren - je nach Witterung - bis zu 300.000 Besucher gezählt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Verkehr für den Lukasmarkt umgeleitet wird. Alle Umleitungen seien ausgeschildert und es gebe ein Park&Ride-Angebot, so die Stadt Mayen.

Wieder einmal wird die Burg Rheinfels hoch über St. Goar in neuem Licht erstrahlen - am Samstag ab 19 Uhr beim Burgleuchten. In diesem Jahr illuminiert der Lichtkünstler Peter Baur die historische Burganlage aus dem 13. Jahrhundert. Neben dem Ambiente der Burg sollen auf dem Rundweg Stationen mit Licht kunstvoll in Szene gesetzt werden. Für die Wanderung beim Burgleuchten werden nach Auskunft der Veranstalter eine Taschenlampe und festes Schuhwerk benötigt.

In diesem Jahr illuminiert der Lichtkünstler Peter Baur die historische Burganlage aus dem 13. Jahrhundert. IMAGO Thomas Frey

Die Gemeinde Winningen an der Mosel wird am Sonntag zum Treffpunkt für Feinschmecker und Genießer. Der 1. Winninger Genussmarkt lädt von 11 bis 18 Uhr zum Entdecken und Verweilen ein. Direkt am und um den Weinhof herum präsentieren regionale Hersteller ihre handgemachten Köstlichkeiten. Von Honig und Marmeladen über Destillate und Weine bis hin zu Süßigkeiten und Früchten - das Angebot auf dem Genussmarkt ist vielfältig.

In Koblenz steigt in dieser Woche die vierte Ausgabe der großen Koblenz Kreativ Messe. Am Samstag und Sonntag präsentieren internationale Aussteller in der CGM-Arena wieder eine Vielzahl neuer Trends aus den Bereichen Handarbeit, Nähen, Basteln und kreatives Gestalten. Große und kleine Bastelfreunde haben die Gelegenheit zum Einkaufen, Stöbern oder aktiven Mitwirken. Es gibt viele Neuheiten und Workshops zum Mitmachen. Das Sortiment rund um textiles und kreatives Gestalten ist vielseitig. Es gibt zum Beispiel Stoffe, Wolle, Papier- und Malzubehör, Perlen, Knöpfe und Nähmaterial.

Die Parkplätze rund um die CGM-Arena sind begrenzt. Der Veranstalter empfiehlt das Anfahren anderer Parkplätze und -häuser im umliegenden Stadtgebiet oder bestenfalls eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Messe findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt.

Internationale Aussteller präsentieren in der CGM-Arena wieder eine Vielzahl neuer Trends aus den Bereichen Handarbeit, Nähen, Basteln und kreatives Gestalten. grunwald media

Die Ära der Tanzschule Bitterlich endet am Freitag ab 19 Uhr mit einer Modenschau und Tanzveranstaltung - ausgerichtet von vier aktiven Einzelhändlern in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Andernach. Ein Highlight: Eine Tanzstunde im Stil von Herrn Bitterlich und im Zeitgeist der 80er Jahre mit der ehemaligen Tanzlehrerin Christa Schellenbach und dem ehemaligen Discjockey Martin Weißenfels.

Am Samstag findet von 9 bis 14 Uhr ein Verkauf der Mode aus den 70er- und 80er-Jahren statt, die jahrzehntelang in der Verkaufsboutique der Tanzschule aufbewahrt wurde. Neben festlicher Kleidung sind auch Alltagskleidung für Damen und Herren, Handtaschen und Accessoires im Angebot. Pro Stunde werden nur 25 Gäste Zutritt zur Boutique erhalten, um ausreichend Zeit zum Stöbern und Anprobieren zu haben.

Auch für Familien mit Kindern wird am Wochenende im nördlichen Rheinland-Pfalz noch mehr geboten. Am Samstag bietet sich allen Kindern und Jugendlichen von sechs bis 16 Jahren ein ganz besonderes Erlebnis in der Vulkanregion Laacher See: mit dem historischen "Vulkan-Express" geht es zum Tuffsteinhämmerkurs in Weibern. Angeleitet von erfahrenen Steinmetzen erlernen die Kinder die Techniken und die Kunst der Steinbearbeitung. Los geht es vom Bahnhof Brohl um 9:30 Uhr.

Ebenfalls am Samstag kommen wieder die Kinder auf ihre Kosten. Bei der Hexenjagd in Hachenburg ab 18 Uhr geht es ganz schön schaurig zu. Gemeinsam mit Nachtwächter und Burgvogt geht es durch Hachenburg auf die Jagd nach der gefürchteten Hexe Walburga. Mit ihren selbstgebrauten Tränken bringt sie die ganze Stadt in Aufruhr, da niemand weiß, was sie als Nächstes geplant hat. Stellt euch gemeinsam der bösen Hexe, um am Ende eine kleine Überraschung zu erhalten. Dauer der Stadtführung: circa zwei Stunden.