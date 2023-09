Auf der legendären Rennstrecke in der Eifel sollen im kommenden August vor allem Party-Stars auftreten. Damit bekommt der Nürburgring sein drittes größeres Festival.

Mit Rock am Ring gibt es bereits jedes Jahr ein großes Musikfestival auf dem Nürburgring. Im kommenden Jahr soll jetzt noch ein weiteres dazu kommen. "Loco Beach" heißt die neue Veranstaltung. Dazu wird Ende August 2024 ein Teil der Grand-Prix-Strecke gesperrt. Auf der sogenannten Müllenbachschleife soll nach Angaben des Nürburgrings vom 22. bis zum 25. August gefeiert werden.

Viele Party-Sänger in der Eifel erwartet

Dabei lassen die Veranstalter Künstlerinnen und Künstler verschiedener Musikrichtungen auftreten. Ziel sei es, genreübergreifend zu feiern. Bisher sind viele Acts noch nicht bekannt. Im Line-up stehen derzeit aber vor allem Party-Musiker wie die Atzen, Mia Julia, Mickie Krause oder Alexander Marcus. Allerdings stehen auch DJs von Dance-Musik und Techno auf dem Programm.

Auf dem Festival-Gelände wollen die Veranstalter außerdem einen Pool und eine Laser-Tag-Anlage aufbauen. Auch ein Parcours sei geplant. Die Feiernden können den Angaben zufolge auch auf dem Gelände zelten. Wie viele Besucher zu "Loco Beach" erwartet werden, war zunächst noch nicht bekannt.

Drittes größeres Festival am Nürburgring

"Loco Beach" ist das dritte größere Festival am Nürburgring. Seit 1985 findet jedes Jahr Rock am Ring auf der legendären Rennstrecke statt. Dabei reisen jährlich zehntausende Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland in die Eifel. In diesem Jahr traten dort unter anderem die Foo Fighters und die Toten Hosen auf. Außerdem kommen Lkw-Fans jedes Jahr zum Festival beim Truck-Grand-Prix, das in der Müllenbachschleife am Nürburgring stattfindet.