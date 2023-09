8.000 Schützen feiern in Mayen ihr Bundesfest

In Mayen feiern an diesem Wochenende die historischen Schützenbruderschaften aus Deutschland ihr Bundesfest. Zum großen Festumzug am Sonntag werden tausende Besucher erwartet.

Mit einem großen Zapfenstreich wird heute Abend die aktuelle Bundeskönigin verabschiedet: Andrea Reiprich aus Waldbreitbach war die erste Frau an der Spitze des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften.

Sie übergibt an diesem Wochenende ihr Amt an den neuen Bundeskönig oder die neue Bundeskönigin, der am Samstag beim Königsschießen ermittelt wird. Dabei treten 84 Männer und 12 Frauen gegeneinander an. Wer von ihnen am besten trifft, erhält den wichtigsten Schützen-Titel. Zuschauer können ab 14 Uhr bei dem großen Vogelschießen auf dem Marktplatz zusehen.

Am Sonntag zieht ein großer Festumzug durch Mayen

Am Sonntagmittag ziehen bis zu 8.000 Schützenschwestern und -brüder in ihren historischen Trachten durch Mayen. Mit dabei sind Fahnenschwenker und Fanfarengruppen sowie etwa 40 Musikkapellen aus den Diözesanverbänden Aachen, Essen, Köln, Münster, Paderborn und dem gastgebenden Diözesanverband Trier. Zum Festumzug werden tausende Besucher in Mayen erwartet. Er soll etwa zwei bis drei Stunden dauern.

Das große Festzelt wurde für das Bundesschützenfest dekoriert und steht auf dem Viehmarktplatz in Mayen. SWR

Die historischen Schützen haben eine jahrhundertealte Tradition in Deutschland. In Mayen findet das Bundesfest der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften nach 1999 zum zweiten Mal statt.

Verkehrsbeschränkungen während des Bundesschützenfestes

Nach Angaben der Stadtverwaltung Mayen sind der Schützenplatz und der Viehmarktplatz während des Schützenfestes für den Verkehr gesperrt. Am Freitag- und Samstagabend werde es aufgrund von kleineren Festumzügen zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich Wasserpförtchen, St. Veit-Straße, Gerberstraße und Maifeldstraße kommen, teilte die Stadt mit.

Darüber hinaus gebe es auch am Sonntag anlässlich des Festumzuges ab 10 Uhr Verkehrsbeschränkungen in der Innenstadt. Neben der Zugstrecke sind nach Auskunft der Verwaltung auch die Zufahrtsstraßen teilweise gesperrt. Umleitungen werden demnach ausgeschildert. In einzelnen Straßen gebe es zudem Park- und Halteverbote, so die Stadt Mayen.