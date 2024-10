Am 3. Oktober gibt es zum Tag der Deutschen Einheit Konzerte und Veranstaltungen. Und auch am Wochenende darauf ist viel los im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Veranstaltungen am 3. Oktober - Tag der Deutschen Einheit

Fantasy Mittelaltermarkt auf der Loreley: Vom 3. bis zum 6. Oktober wird auf der Loreley oberhalb von St. Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) wieder ein Fantasy- und Mittelaltermarkt veranstaltet. Rund 50 Ständen werden Mittelalter-Waren aller Art angeboten: unter anderem Schmuck, Kostüme, Holzprodukte und Seifen. Es gibt Elben und Elfen, Ritter und Burgfrauen oder Orks und Wikinger zu sehen. Der Markt ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder. Fantastisch gekleidete Gestalten kommen für 10 Euro auf das Gelände.

Wandern im Westerwald: Bei der "Wäller Spendenwanderung" können die Teilnehmer zwischen sechs verschiedenen Wanderstrecken wählen - im Kreis Neuwied, im Kreis Altenkirchen und im Westerwaldkreis. Anmelden muss man sich nicht. Nach der Wanderung bekommen alle Teilnehmenden einen Spenden-Coupon im Wert von 10 Euro, der für regionale gemeinnützige Projekte eingelöst werden kann.

Ein Rundweg führt um den Hohen Hahnscheid, der im Westerwald an der Grenze von Rheinland-Pfalz zu Hessen liegt. Anna Leukel / Westerwald Touristik-Service

Bücher-Flohmarkt in Sinzig: Herbstzeit ist auch Lesezeit. Beim Sinziger Bücherherbst können Sie schmökern und sich mit neuer Lektüre eindecken. Der Bücherherbst ist laut Veranstalter einer der größten Bücher-Flohmärkte in der Region. Wie auch bei der Frankfurter Buchmesse steht in Sinzig dieses Jahr das Gastland Italien im Mittelpunkt. Im Anschluss, vom 4. bis 6. Oktober, wird in Sinzig dann der Weinherbst gefeiert.

Konzert der Bläserphilharmonie in Wissen: Am Tag der Deutschen Einheit lädt die Bläserphilharmonie im Kreis Altenkirchen zu einem Gala-Konzert ins Kulturwerk Wissen ein. Im Orchester spielen mehr als 60 Musikerinnen und Musiker. Seit vier Jahren tritt das Orchester zum Tag der Deutschen Einheit auf. Beginn ist um 17 Uhr. Moderiert wird das Konzert von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), die aus dem Westerwald kommt.

Festkonzert in Andernach: Auch in Andernach wird der Tag der Deutschen Einheit mit einem Festkonzert gefeiert. Unter der Leitung des Schweizer Gastdirigenten Oberstleutnant Aldo Werlen stellt das Stadtorchester um 18 Uhr in der Mittelrheinhalle die musikalische Vielfalt der Schweiz vor. Das Publikum erwartet ein vielfältiges Programm aus modern interpretierten Bläserklängen, Konzertmärschen und traditionellen Tänzen.

Der Kreis-Chorverband Koblenz lud schon am 3. Oktober 2023 zum gemeinsamen Singen auf den Jesuitenplatz. SWR

Mitmach-Singen in Koblenz und Spay: In ganz Deutschland rufen Chöre oder Chorverbände an mehr als 200 öffentlichen Plätzen in Gemeinden und Städten am Tag der Deutschen Einheit zum gemeinsamen Singen auf. In Koblenz beteiligt sich der Kreis-Chorverband Koblenz e.V. an der Aktion "Deutschland singt und klingt" - und zwar auf dem Jesuitenplatz in der Altstadt. In Spay am Mittelrhein lädt die Chorgemeinschaft Spay zum gemeinsamen Singen ein. Gemeinsamer Start in ganz Deutschland ist laut Veranstalter um 19 Uhr.

Veranstaltungen am 4. Oktober in der Region Koblenz

Winzerfest in Braubach: Am ersten Oktoberwochenende findet in Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) am Mittelrhein das traditionelle Winzerfest statt. Das Fest in den Rheinanlagen startet am Freitagabend um 19 Uhr. Gleichzeitig eröffnet die Kirmes auf dem Areal gleich neben dem Festplatz in Braubach. Am Samstagnachmittag werden Stadtführungen angeboten, am Samstagabend zieht ein Fackelzug durch die Stadt. Das Winzerfest dauert bis Montag.

Seit fast 100 Jahren wird in Braubach am Mittelrhein Winzerfest gefeiert - zum ersten Mal 1925. Bastian Clos

Veranstaltungen am 5. und 6. Oktober im nördlichen Rheinland-Pfalz

Bastelmesse in Koblenz: Im Herbst wird zuhause oft gebastelt, gewerkelt, gestrickt und gemalt. Wer dazu noch Ideen und Anregungen braucht, der kann sich am Wochenende in Koblenz in der CGM Arena umschauen. Auf der Koblenz Kreativ Messe gibt es so gut wie alles für den Bastel- und Hobbybedarf. Aussteller zeigen Wolle, Stoffe, Perlen, Papiere oder Kurzwaren und bieten Workshops an. Am Samstag ist die Kreativ Messe von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Hobby-Schneider werden hier sicher fündig: Auf der Kreativ Messe in Koblenz gibt es zum Beispiel viele Stoffe. Firma Okken GmbH

Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach: Im Kannenbäckerland findet seit 40 Jahren der jährliche Europäische Töpfermarkt statt. Dort können sich Besucherinnen und Besucher Töpferarbeiten aus dem In- und Ausland anschauen und kaufen. Über den kompletten Markt verteilt gibt es Stände und Zelte. Am Samstag hat der Markt von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Von 13 bis 18 Uhr ist in Ransbach-Baumbach auch verkaufsoffener Sonntag.

Auf dem Bendorfer Kirchplatz gibt es Craft-Bier, Cocktails und Live-Musik. Stadtverwaltung Bendorf

Bier-Festival in Bendorf: Genuss und Unterhaltung bietet das 6. Bendorfer CRAFT-Festival, das am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr auf dem Bendorfer Kirchplatz stattfindet. Auch in diesem Jahr sind viele Brauer aus der Craft-Bier-Szene dabei. Außerdem gibt es Live-Musik und Foodtrucks.

Jahrmarkt in Wissen: Am 5. und 6. Oktober wird in Wissen (Kreis Altenkirchen) der 55. Jahrmarkt gefeiert. Eine Kirmes mit Markt- und Verkaufsständen und einem Flohmarkt. Am Samstagvormittag um 10:30 Uhr wird der Wissener Jahrmarkt vom Frontmann der kölschen Kultband "Höhner", Patrick Lück, eröffnet.

Bei der "Nacht der 1.000 Lichter" werden die Weinberge in Mayschoss mit Licht in Szene gesetzt. Heimat und Tourismusverein Mayschoss

Weinwochen in Mayschoss: An gleich vier Wochenenden werden in Mayschoss (Kreis Ahrweiler) die Weinwochen gefeiert. Am ersten Oktoberwochenende wird das Weinfest eröffnet. Los geht es am Samstag um 16 Uhr. Dann wird die neue Weinkönigin, Chiara Jeckstadt, mit ihren beiden Weinprinzessinnen, Mia Cossmann und Lara Burkardt, feierlich proklamiert. Ein weiterer Höhepunkt der Mayschosser Weinwochen ist zwei Wochen später: Am 19. Oktober wird das "Fest der 1.000 Lichter" gefeiert. Im gesamten Dorf werden dabei die Weinberge illuminiert.