Rausgehen im Herbst: Tipps für die Region Koblenz

Bunte Blätter, leuchtende Weinberge und mystische Landschaften - im Herbst haben Eifel, Westerwald und Hunsrück viel zu bieten. Wir haben Wander- und Rausgeh-Tipps rund um Koblenz.

1. Frühnebel und Wasservögel am Dreifelder Weiher

Wenn der Nebel morgens im Herbst über dem Dreifelder Weiher hängt, ist es dort besonders schön. Im grauen Dunst tauchen nach und nach viele Wasservögel auf. Beim Spazieren über den Rundweg sieht man ab und an auch das ein oder andere Reh. Später, wenn die Sonne hoch steigt, ist dieser Weg im Herbst besonders schön. Die Bäume rund um den See erstrahlen in leuchtenden Herbstfarben.

Der Rundweg um den Dreifelder Weiher ist auch für Kinder gut geeignet. Mit einer Länge von etwa sieben Kilometern und einer relativ flachen Strecke ist er ideal für Familienausflüge. Der Weg ist gut ausgebaut und bietet viele interessante Punkte, an denen Kinder Spaß haben können, wie etwa kleine Buchten am Seeufer und schöne Rastplätze für Pausen.

Ein Parkplatz ist in Dreifelden an der Steinbacher Straße direkt gegenüber vom Golfclub. Dieser Parkplatz eignet sich auch als Übernachtungsstellplatz für Wohnmobile.

2. Bunte Bäume und frische Luft am Laacher See

Im Herbst lohnt sich ein Besuch am Laacher See besonders, weil die Laubwälder rund um den See in wunderschönen Farben erstrahlen. Die milden Temperaturen und die klare Luft machen das Wandern angenehm, und es gibt viele Möglichkeiten, Kastanien und bunte Blätter zu sammeln. An den Ufern des Sees gibt es kleine Buchten, die sich perfekt für eine kurze Rast eignen.

Für Familien mit Kindern ist der Rundweg um den Laacher See besonders geeignet. Dieser Weg ist gut ausgebaut, relativ flach und bietet viele interessante Stationen, wie zum Beispiel Spiel- und Picknickplätze. Die Strecke ist etwa acht Kilometer lang und somit auch für kleinere Kinder gut machbar.

Parken kann man auf dem kostenpflichtigen Parkplatz des Klosters Maria Laach.

3. Mit einem Glas Wein durch die Weinberge an der Ahr

Mit einem Gläschen Wein und etwas zu Essen durch die Weinberge schlendern und dabei die Aussicht über die Reben genießen - das ist eine tolle Unternehmung im Herbst an der Ahr. Beim Weinherbst Mittelahr haben Weingüter Stände am Rotweinwanderweg in den Weinbergen aufgebaut. Wanderinnen und Wanderer können die Weine des aktuellen Jahrgangs probieren und auch was zu Essen gibt es entlang der Wegstrecke. Vom 28. September bis Ende Oktober findet der Weinherbst Mittelahr an allen Wochenenden und Feiertagen statt.

Vom Rotweinwanderweg hat man einen guten Blick nach Dernau. SWR Andreas Müller

Parken können Besucherinnen und Besucher auf Parkplätzen in den Ortschaften entlang des Rotweinwanderwegs, etwa in Dernau, Rech, Mayschoß oder Altenahr.

4. Herbstliche Natur an der Baybachklamm im Hunsrück

Die Baybachklamm bei Dommershausen im Hunsrück führt auf gut zehn Kilometern komplett über Naturpfade, so dass man den Herbst förmlich unter den Füßen spüren kann. Während man durch die Schlucht läuft ist man umgeben von den gelblichen Herbsttönen der Bäume und dem Plätschern des Baybachs. Am Ende geht es dann wieder nach oben auf die Höhe, so dass man den weiten Blick über den Hunsrück Richtung Mosel genießen kann.

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Wanderparkplatz Heyweiler.

An diesem kleinen Wasserfall kommt man vorbei, wenn man im Baybachtal im Hunsrück unterwegs ist. Klaus Peter Kappest

5. Der mystische Malberg bei Ötzingen

Besonders im Herbst ist der Malberg zwischen Ötzingen und Moschheim ein Geheimtipp! Der Weg, der auf den Hügel des erloschenen Vulkans führt, ist gesäumt von großen Buchen, die im Herbst in bunten Farben erstrahlen. Unterwegs kommt man an einer besonderen Felsformation vorbei, die sich "Wilde Weiber" nennt, später sieht man große Basaltfelsen.

Die mystische Stimmung kann man am besten in den Abendstunden spüren, wenn die Sonne langsam untergeht und die bunten Bäume und die Felsen, in einem magischen Licht erscheinen lässt. Ein Wanderparkplatz liegt an der L267 zwischen Ötzingen und Moschheim. Der Fußweg von dort bis zum Gipfel des Malbergs ist etwa zwei bis zweieinhalb Kilometer lang.

6. Familienausflug im Zauberwald bei Helferskirchen

Auch der Zauberwald bei Helferskirchen im Westerwald ist ein besonderer Ort, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ein tolles Ausflugsziel ist. Die Wege durch den Wald bieten spannende Entdeckungen und laden dazu ein, die Natur auf spielerische Weise zu erkunden.

Der Zauberwald bei Helferskirchen verwandelt sich im Herbst in ein wahres Farbenmeer, das jeden Besucher in seinen Bann zieht. Die Wege sind mit einem Teppich aus buntem Laub bedeckt, der bei jedem Schritt leise raschelt und den Spaziergang zu einem sinnlichen Erlebnis macht.

Während man durch den Wald schlendert, entdeckt man die fantasievollen Holzskulpturen, die zwischen den Bäumen versteckt sind. Drachen, Waldgeister und andere magische Wesen scheinen aus einer anderen Welt zu stammen und verleihen dem Wald eine geheimnisvolle Atmosphäre.

Ein Parkplatz befindet sich An der L267 rechts neben der Kapelle, die man direkt von der Straße aus sieht, neben dem Friedhof. Dort dem asphaltierten Weg hinauf folgen bis zu einem Funkmast, dort links und schon steht man am Eingang des Zauberwaldes