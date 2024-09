Die Rheinland-Pfälzer begehen im Herbst gerne ihre traditionsreichen Feste mit ihren regionalen Besonderheiten. Wir haben zusammengestellt, wo es sich lohnt hinzugehen und mitzufeiern. Die Liste erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

So abwechslungsreich wie die Landschaft, so verschieden sind auch die regionalen Feste und Bräuche in Rheinland-Pfalz: Wir feiern besonders in der herbstlichen Erntezeit liebend gerne unsere traditionsreichen Feste - mit gaaanz viel Lokalkolorit!

Diese Wein- und Federweißenfeste lohnen sich im Herbst

Rheinland-Pfalz ist das Weinland schlechthin in Deutschland. In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Weinanbaugebiete wie bei uns: Rheinhessen, Pfalz, Nahe, Mittelrhein, Ahr sowie Mosel- Saar-Ruwer. In jeder Region hat der Wein seinen eigenen Charakter, der etwas mit der Beschaffenheit des Bodens, aber auch mit der Mentalität der Bewohner zu tun hat.

Pfälzer Köstlichkeiten treffen auf eine große Weinauswahl, gepaart mit Neustadter Lebensfreude - bis 14. Oktober 2024 wird in Neustadt an der Weinstraße wieder das Deutsche Weinlesefest gefeiert. Die Veranstaltung ist mit dem größten Winzerfestumzug in Deutschland der Höhepunkt der Weinfestsaison in der Pfalz.

Am 27. September wurde hier die Deutsche Weinkönigin gewählt und gekrönt. Am 4. Oktober werden die neuen Pfälzer Weinhoheiten gewählt. Erstmals ist der Wettbewerb auch für Männer offen. Der große Winzerfestzug schlängelt sich am Samstag, 13. Oktober, durch die Straßen der malerischen Stadt. Mit dabei sind dann auch die neue Deutsche Weinkönigin und die neu gekürte Pfälzer Weinmajestät.

Es gibt auch Feste, die sich speziell um den Federweißen, den neuen Wein, drehen: Das Federweißer-Fest in Zell an der Mosel findet in diesem Jahr am Wochenende vom 11. bis 13. Oktober statt. Dort kann man sich neben den kulinarischen Genüssen auch über den charakteristischen Steillagen-Weinbau an der Mosel informieren. Auch in Cochem/Mosel gibt es ein Federweißerfest, aber erst zum Saisonausklang vom 8. bis 9. November.

Was ist Federweißer? Federweißer ist kein reiner Most mehr, aber auch noch kein fertiger Wein. Die Hefen sind gerade dabei, den natürlichen Zucker im frisch gepressten Traubensaft in Alkohol zu verwandeln. Der Name "Federweißer" ist laut Deutschem Weininstitut auf die Hefen zurückzuführen, die wie winzige Federchen im Glas tanzen. Sie sind auch für das leichte Prickeln des jungen Weins verantwortlich.

Vom 11. bis 14. Oktober wird auch im rheinhessischen Gau-Algesheim ein Federweißerfest begangen, das "Fest des jungen Weins". In weißen Pagodenzelten auf dem Marktplatz stehen über 40 Weine zur Verkostung bereit. Dazu werden rheinhessische Tapas angeboten, zudem eine moderierte Themen-Weinprobe und Führungen auf dem Wein- und Panoramaweg. Musik in den Höfen und auf dem Marktplatz soll für Feierlaune sorgen.

Vom 17. bis 20. Oktober steigt in Landau in der Südpfalz das traditionelle Fest des Federweißen. Aus den sogenannten Kojen schenken Festwirte den neuen Landauer Wein aus. Dazu gib es Musik und "Pfälzer Zwiwwelkuche", also deftigen Zwiebelkuchen. Rund 100.000 Besucher werden an den vier Festtagen erwartet, der Sonntag ist verkaufsoffen.

Das Martinus Weinfest in St. Martin an der Südlichen Weinstraße beschließt traditionell die Saison der Weinfeste in der Pfalz. Es wird immer im November zu Ehren des Schutzpatrons des Ortes - des heiligen Martin von Tours - gefeiert. Von Freitag, 8. November bis Sonntag, 10. November öffnen die Ausschankstellen ihre Tore. In der Kulturscheune laden Künstlerinnen und Künstler am Samstag und Sonntag auf den Martini-Markt. In einigen Höfen gibt's Live-Musik. Am Samstag hat der Martinslauf seit 1978 seinen festen Platz im Programm. Am Sonntag ist Pferdesegnung und am Abend beschließt der Martinsabend das Weinfest in Sankt Martin.

Diese Volksfeste locken im Oktober

Der Lukasmarkt in Mayen in der Eifel ist seit Jahrhunderten als Volksfest bekannt. An neun Tagen kommen bis zu 300.000 Besucher. 1405 erhielt der Lukasmarkt seinen heutigen Namen, nachdem die bis dahin an Marienfeiertagen abgehaltenen drei Jahrmärkte auf andere Termine verlegt worden waren. Seither findet der Lukasmarkt in der Woche um den 18. Oktober statt. Denn der Namenstag des heiligen Lukas, eines der vier Evangelisten des Neuen Testaments, muss in der Veranstaltungswoche liegen.

Die Faustregel besagt: Der früheste Termin ist der 10. bis 18. Oktober, der späteste Termin der 16. bis 24. Oktober. In diesem Jahr läuft das Fest vom 12. bis 20. Oktober. Geboten werden ein verkaufsoffener Sonntag am 13. Oktober, ein Pferde-, Vieh- und Krammarkt am 15. Oktober und ein Schafmarkt am 16. Oktober. Zum Abschluss am Sonntag, 20. Oktober, gibt es das traditionelle Feuerwerk.

Die Lauterer Oktoberkerwe lockt in diesem Jahr vom 18. bis 28. Oktober. Wie gewohnt gibt es zahlreiche spektakuläre Fahrgeschäfte. Wer sich darüber erst einmal einen Überblick verschaffen möchte, sitzt im Riesenrad "White Wheel“ genau richtig. In den Biergärten, Bistros, Festzelten und an zahlreichen Imbissständen gibt es Bratwurst, Haxen und Hähnchen sowie Süßes. Im "Shopping-Gässje" werden Gewürze, Haushaltswaren, Bekleidung und Handarbeiten angeboten. Begleitend zur Lautrer Kerwe auf dem Messeplatz laden die Geschäfte am 20. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Das Riesenrad darf auf der Lautrer Kerwe nicht fehlen. SWR Stadt Kaisersalutern

Nur einen Tag lang, nämlich am Sonntag, 27. Oktober, findet die Speyerer Herbstmesse statt. Neben einer großen Zahl an Fahrgeschäften wie dem Riesenrad oder dem Automatik-Scooter erwarten die Besucher auch kulinarische Genüsse. Außerdem gibt es die Attraktionen wie Ballspiele, Pfeilwerfen, Los- und Ringwurfgeschäfte oder Schießwagen.

Diese Bauernmärkte solltet Ihr im Herbst besuchen

Am Sonntag, 29. September, ist der Nordpfälzer Bauernmarkt in Schneckenhausen. mit mehr als 60 Ständen. Sein besonderes Merkmal ist die Regionalität: Viele Anbieter bringen ihre Produkte aus dem direkten Umfeld auf den Markt, seien es Kürbisse, Honige, Liköre oder Säfte. In diesem Jahr sind aber auch einige Händler aus Frankreich angereist und bringen Salami, Marmeladen und Gebäck mit. Daneben gibt es Stände mit Dekoartikeln aus Holz, Schmuck, Floristik, Töpferwaren und Wolle.

Esskastanien sind eine Spezialität aus der West- und Südwestpfalz. Das Keschdefest am 5. und 6. Oktober in Annweiler am Trifels bietet an mehr als 40 Ständen Köstlichkeiten rund um die Keschde. Neben Kastaniensaumagen, Kastanienwurst oder Kastanienhonig gibt es die Esskastanien auch in flüssiger Form, zum Beispiel als Likör, Essig oder Bier. Zum Festprogramm gehört neben musikalischer Unterhaltung die Krönung der Kastanienprinzessin für das Trifelsland am Samstag.

Auch der Keschdemarkt in Hauenstein am 20. Oktober hat natürlich alles rund um die "Castanea sativa", wie die "Pfälzer Keschde“ wissenschaftlich genannt wird, zu bieten. Die braune Herbstfrucht steht im Mittelpunkt der Keschdewoche und des "Hääschdner Keschdemarktes" mit verkaufsoffenem Sonntag. Frisch aus der Backstube kommen Keschdebrot, Keschdeweck und Keschdekuchen.

Bei den Keschdewochen informiert ein Wanderführer die Besucher rund um die Esskastanie. Er zeigt auch gute Plätze zum Sammeln. Urlaubsregion Hauenstein

Rund um die knackige Frucht dreht sich alles beim Apfeltag im WällerLand in Stahlhofen im Westerwald. Am Sonntag, 6. Oktober, geht es los: Neben Apfel-Röstzwiebel-Bratwurst gibt es eine Apfelverkostung, Apfelmischsäfte, eine Apfelbestimmung und Apfelkuchen mit einer Tasse Kaffee. Auch Naturkosmetik und einschlägige Literatur zum Thema Apfel sind im Angebot.

Am 13. Oktober lockt der Winniger Genussmarkt an die Untermosel. Geboten werden Honig direkt vom Imker, duftender Mosellavendel, Käsevariationen, Marmeladen aus handverlesenen Früchten sowie Wild- und Rindfleischprodukte.

Zum deutsch-französischen Bauernmarkt in Maikammer lädt das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen am Sonntag, 20. Oktober ein. Bis zu 65 Erzeuger präsentieren Schinken, Wurst, Fleisch, Ziegenkäse, Saft, Biowein, Sekt, Marmelade und Honig.

Immer am dritten Sonntag im Oktober lockt der Martinimarkt ins rheinhessische Alzey. In diesem Jahr fällt der Termin auf den 20. Oktober. Im Mittelpunkt steht dabei der französische Genussmarkt. An rund 70 laufenden Metern Standfläche kann man französische Spezialitäten genießen, zudem sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Einen Überblick und weitere Informationen über die Veranstaltungen und Feste findet ihr hier.