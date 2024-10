per Mail teilen

Es ist der Höhepunkt nach der Weinlese: der Winzerfestumzug in Neustadt. Musikgruppen, Showdarbietungen und Weinhoheiten feierten mit dem Umzug das Brauchtum und die Ernte in der Pfalz, auch die frisch gekrönte Deutsche Weinkönigin Charlotte Weihl war selbstverständlich dabei. Mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher kamen aus ganz Deutschland und dem Ausland nach Neustadt an der Weinstraße.

