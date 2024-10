Stadt Kaiserslautern verbietet das Kiffen auf der Kerwe

per Mail teilen

Während der Öffnungszeiten der Oktoberkerwe ist das Kiffen auf dem Messeplatz grundsätzlich verboten. Das hat die Stadt jetzt entschieden.

Das Verbot gilt für den gesamten Messeplatz und Teile der angrenzenden Barbarossa- und Fischerstraße. Solange die Kerwe läuft - also von 13 bis 23 Uhr - darf dort nicht gekifft werden, heißt es von der Stadt. Wer sich nicht daran hält, kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 30.000 Euro bestraft werden.

Der Bereich, wo das Kiffen während der Oktoberkerwe in Kaiserslautern verboten ist, ist blau umrandet. Stadt Kaiserslautern

Stadt verbietet Kiffen auch an Mall und Rathaus in Kaiserslautern

Um junge Menschen zu schützen, hat die Stadt Kaiserslautern auch schon das Kiffen rund um die Mall und das Rathaus verboten. An Schultagen, also von Montag bis Freitag, immer von 7 Uhr bis 18 Uhr, darf in diesen Bereichen kein Cannabis mehr konsumiert werden. Das Verbot gilt laut Stadt erst einmal für ein Jahr - bis zum 31. Oktober 2025.